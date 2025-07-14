影／屏東警義消20人赴台南災區協助蓋帆布 受災戶暖心頻致謝

颱風丹娜絲強襲造成台南民宅受損災情慘重，近期各界人力、物資不斷湧入，除台南警義消投入大溪北、沿海災區支援外，屏東縣消防局今由第一救災救護大隊長陳昆武帶隊，帶領20名警義消至白河區協助災後復原工作，陳昆武說，今天進度還算順利，已協助12至14戶受災戶覆蓋帆布。

陳昆武表示，屏東縣政府消防局今天到台南支援此次風災所造成的屋舍損壞，主要任務為協助屋頂被掀開的中低收入戶，把屋頂先用帆布覆蓋，讓受災戶至少能遮風避雨，今天先出動20名警義消及志工。

他也提到，此次他們攜帶自己的帆布、繩索及相關設備器材，也帶了無人機來空拍，協助先確認受災戶受損的情況，再制定覆蓋維修方式，整體工作還算順利，2組人馬今天已協助12至14戶受災戶覆蓋帆布。

陳昆武說，昨天下午請求支援，今天先派第一梯次人力進駐，明天陸續也會再派人力支援，並前往區公所報到，由公所分配任務指示。

受災戶見住家後方破洞的屋頂總算有人幫忙覆蓋帆布後，也在屏東警義消結束工作後頻頻致謝，直呼「非常感恩，心中總算有些安慰，真的很感謝屏東警義消的團隊，能即時協助」。