快訊

「死刑是國家昭告何為正義」 大法官被提名人詹鎮榮反廢死

豐原五口命案有新事證！曾15萬交保「李團長」今晚聲押

台積電還能老神在在嗎？傳英特爾18A良率超越三星2奈米

聽新聞
0:00 / 0:00

影／屏東警義消20人赴台南災區協助蓋帆布 受災戶暖心頻致謝

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
颱風丹娜絲強襲造成台南民宅受損災情慘重，屏東縣消防局今由第一救災救護大隊長陳昆武帶隊，帶領20名警義消至白河區協助災後復原工作。記者萬于甄／攝影
颱風丹娜絲強襲造成台南民宅受損災情慘重，屏東縣消防局今由第一救災救護大隊長陳昆武帶隊，帶領20名警義消至白河區協助災後復原工作。記者萬于甄／攝影

颱風丹娜絲強襲造成台南民宅受損災情慘重，近期各界人力、物資不斷湧入，除台南警義消投入大溪北、沿海災區支援外，屏東縣消防局今由第一救災救護大隊長陳昆武帶隊，帶領20名警義消至白河區協助災後復原工作，陳昆武說，今天進度還算順利，已協助12至14戶受災戶覆蓋帆布。

陳昆武表示，屏東縣政府消防局今天到台南支援此次風災所造成的屋舍損壞，主要任務為協助屋頂被掀開的中低收入戶，把屋頂先用帆布覆蓋，讓受災戶至少能遮風避雨，今天先出動20名警義消及志工。

他也提到，此次他們攜帶自己的帆布、繩索及相關設備器材，也帶了無人機來空拍，協助先確認受災戶受損的情況，再制定覆蓋維修方式，整體工作還算順利，2組人馬今天已協助12至14戶受災戶覆蓋帆布。

陳昆武說，昨天下午請求支援，今天先派第一梯次人力進駐，明天陸續也會再派人力支援，並前往區公所報到，由公所分配任務指示。

受災戶見住家後方破洞的屋頂總算有人幫忙覆蓋帆布後，也在屏東警義消結束工作後頻頻致謝，直呼「非常感恩，心中總算有些安慰，真的很感謝屏東警義消的團隊，能即時協助」。

警察 災後 消防員 屏東 台南 受災戶 低收入戶 人力 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／丹娜絲颱風過境...台南白河民宅鐵皮屋頂遭掀卡8天 長輩等不到人處理

經濟部拒絕提供屏東光電浮台關鍵資料 黃國昌嗆：淪不肖廠商細漢仔

嘉南沿海民眾亟需帆布當屋頂 她忙找來20面還願當連絡站

嘉人義起赴布袋災區 協助高齡社區修繕

相關新聞

影／屏東警義消20人赴台南災區協助蓋帆布 受災戶暖心頻致謝

颱風丹娜絲強襲造成台南民宅受損災情慘重，近期各界人力、物資不斷湧入，除台南警義消投入大溪北、沿海災區支援外，屏東縣消防局...

影／丹娜絲颱風過境...台南白河民宅鐵皮屋頂遭掀卡8天 長輩等不到人處理

颱風丹娜絲重創台南，災後重建工作邁入第8天，但仍有許多災區受災戶的民宅，苦苦等不到協助，白河永安里一名70多歲獨居長者的...

慰勞搶修英雄！立委籲政院編列「專案獎金」 正職外包一體適用

丹娜絲風災搶修工作邁入第八天，持續在第一線關心進度的立委蔡易餘14日表示，有感於所有台電及外包廠商人員連日不眠不休投入搶...

颱風天要消防去撿文旦？遭質疑消磨士氣 南市消防局：意願自由報名

丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員基層與義消深入災區協助受災戶重建家園；然而卻有消防局內部人員投訴臉書粉絲專頁「搶救消...

丹娜絲重創台南...市府情勒每天65義消救災？ 消防局澄清：沒有強制

丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員義勇消防人員深入災區協助受災戶重建家園；然而卻有消防局內部人員投訴臉書粉絲專頁「靠北...

影／要把屋頂建回來！丹娜絲重創中南部 這群義工默默送物資、修復家園

丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。