災後農漁民反應需求 立委籲中央從寬協助
丹娜絲颱風重創台南農業，地方農漁民發聲，希望中央協助重建。立委陳亭妃表示，基層農民需求包括：溫網室重建及農膜更換補助提高至2/3、溫網室受災納入政策保險、比照疫情展延政策貸款本息2年，以及重建期間出去工作的收入若大於基本工資1.25倍，會失去農保資格的制度設計，希望能將此次風災除外認定。
陳亭妃提到，另外，過去如果申辦過農漁業政策貸款，就沒辦法再申請貸款寬限期和展延期，因此基層也呼籲農業部能公告此次風災為除外因素，協助農漁民度過重建難關。
陳亭妃說明，這些訴求有些農業部透過政策調整即可達成，有些在行政上需要農業部公告，這些她都會和農業部反應溝通，替基層農民爭取最大支持。而有些需要修法，她在立法院也會積極替農民發聲提案。
陳亭妃呼籲，這次風災重挫台南農漁業，政策必須從寬調整，才能真正協助農漁民重建，希望行政單位能站在基層的角度，理解農漁民的聲音並給予協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言