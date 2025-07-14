災後農漁民反應需求 立委籲中央從寬協助

丹娜絲颱風重創台南農業，地方農漁民發聲，希望中央協助重建。立委陳亭妃表示，基層農民需求包括：溫網室重建及農膜更換補助提高至2/3、溫網室受災納入政策保險、比照疫情展延政策貸款本息2年，以及重建期間出去工作的收入若大於基本工資1.25倍，會失去農保資格的制度設計，希望能將此次風災除外認定。

陳亭妃提到，另外，過去如果申辦過農漁業政策貸款，就沒辦法再申請貸款寬限期和展延期，因此基層也呼籲農業部能公告此次風災為除外因素，協助農漁民度過重建難關。

陳亭妃說明，這些訴求有些農業部透過政策調整即可達成，有些在行政上需要農業部公告，這些她都會和農業部反應溝通，替基層農民爭取最大支持。而有些需要修法，她在立法院也會積極替農民發聲提案。