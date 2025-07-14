影／丹娜絲颱風過境...台南白河民宅鐵皮屋頂遭掀卡8天 長輩等不到人處理

颱風丹娜絲重創台南，災後重建工作邁入第8天，但仍有許多災區受災戶的民宅，苦苦等不到協助，白河永安里一名70多歲獨居長者的住家屋頂幾乎都被掀翻，且鐵片直接砸落在房間內，導致屋內四處凌亂，家中根本無法住人，近期也只能借住在鄰居家中。

受災戶回憶颱風當晚仍心有餘悸說，「差一點點就被打死！」，住在這裡已經70多年了，房子正好是在下風處，強風一刮，屋頂整個都被掀翻，連原本還堪住的地方，都被自家的屋頂砸毀，前幾天還一直下雨，屋內不斷從上方滲水，相當危險，連原本能睡的床都要捨棄，好在今天有屏東的警義消來協助蓋帆布，真的很感恩，總算有小小的安慰。

她說，這幾天白天只能先趕緊清理屋內還能用的東西，遇到漏水的情況就拿工具一勺一勺舀水舀出去，目前房子還無法通電，好在還有發電機能夠讓電風扇運作，否則「老人家真的是受不了熱」，鄰居也相當友善，先提供一間房間讓自己住。

受災戶表示，住家變成這樣，「真的是要逃難了！」，自己已經老了、退休了，也沒有什麼錢，房子變成這樣也不知道該怎麼辦，想修理自己也不知道有沒有財力，且另外找地方租住又能支撐多久，那不是辦法，自己在這裡出生，房子更是祖先留下來的祖厝，都有很深厚的情感。

她也提到，自己的住家屋頂已具有危險性，也很感謝區公所、里長等相關單位不斷提供幫忙，副市長第一時間也有來關心，本來想說都看完，等其他更嚴重的地方處理完，就能輪到自己，沒想到等了又等，都過了一個禮拜了，「結果還是沒有人來！」，最擔心若又有颱風來襲，鐵皮被吹走砸到其他人，真的會很自責。