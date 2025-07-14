中低收入戶等屋損 嘉縣將發1萬至1.5萬元慰問金

颱風丹娜絲造成嘉義縣約6000戶民宅受損，縣府今天表示，若低收入戶或中低收入戶房屋受損，將運用民間善款發給慰問金，低收入戶每戶新台幣1萬5000元，中低收入戶每戶1萬元。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，房屋受損部分，目前各公所呈報數加總約6000戶，正依相關救助規定查報，毀損達不堪居住程度者每人補助2萬元，每戶最高10萬元。

但為了照顧弱勢家庭，縣府說，低收入戶或中低收入戶如經鄉鎮市公所提報房屋毀損，將運用社會各界捐贈的善款發給慰問金，低收入戶每戶1萬5000元、中低收入戶每戶1萬元。

此外，社會局及各社福中心已逐一訪視生活陷困家庭，公所也提出訪視家戶清單，目前由社會局聯結慈濟基金會、九華山地藏庵、嘉邑行善團等社會資源予以救助。

至於國民黨嘉義縣議員詹琬蓁今天開記者會建議停辦明年在嘉縣舉辦的台灣燈會，將經費用於救災；縣府說，台灣燈會是國家級慶典，嘉義縣承擔2026年主辦責任，希望透過燈會行銷嘉義，展現嘉義的韌性與發展，燈會籌備將持續推動。