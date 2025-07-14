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颱風天要消防去撿文旦？遭質疑消磨士氣 南市消防局：意願自由報名

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
消防局內部人員投訴臉書粉絲專頁「搶救消防員」指出，颱風天要消防去撿文旦，消防局是在消費專業，還是消磨士氣？圖／翻攝自搶救消防員臉書粉絲專頁
消防局內部人員投訴臉書粉絲專頁「搶救消防員」指出，颱風天要消防去撿文旦，消防局是在消費專業，還是消磨士氣？圖／翻攝自搶救消防員臉書粉絲專頁

丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員基層與義消深入災區協助受災戶重建家園；然而卻有消防局內部人員投訴臉書粉絲專頁「搶救消防員」指出，颱風天要消防去撿文旦，消防局是在消費專業，還是消磨士氣？消防局則澄清依照個人意願自由報名，網路傳言絕非屬實。

消防員工作權益促進會今天下午2時許透過「搶救消防員」發表聲明指出，今日接獲多位台南會員投訴，指出台南市消防局在颱風過後，要求警消與義消人員協助清除倒塌路樹，甚至支援麻豆地區柚農撿拾落果等農損作業。

消防員才剛用生命敲響制度的警鐘，基層在行政院門口怒吼，台南市消防局卻選擇這樣回應改革怒潮—濫用消防資源、忽視消防專業；不知從何時開始，消防員成了萬能公務員？ 基層面對的到底是災害，還是長官的施政壓力？

消防員工作權益促進會指出，「我們不是市長的看板，不是其他局處的備胎，更不是颱風過後被呼來喚去的免洗人力消防隊的存在，是為了搶救生命，不是填補市政缺口的便利貼！ 」

台南市消防局人力長期短缺、勤務負荷沉重，如今卻將寶貴的救災人力投入與專業無關的行政協助，這是對消防專業的踐踏，也是對基層安全的輕忽；這種錯置任務、模糊職責的作法，不僅讓基層疲於奔命，更讓整個體系無法聚焦在訓練與專責。

消防員工作權益促進會認為，颱風過後，消防人員應該進行的是災情勘查、風險排除、裝備整備，而不是為市政績效充數；當訓練時間被剝奪、專業無法聚焦、勤務變成萬用差事，所謂的「救災安全」就淪為空話。

促進會嚴正呼籲，台南市消防局懸崖勒馬，停止濫用消防人力，別再讓基層專業與士氣在體制荒謬中被消耗殆盡。此外，消防局內部人員也投訴臉書粉絲專頁「靠北消防3.0」指出，就因市長要求，消防局用情緒勒索的方式要求各大隊每天動員65名義消，這樣是不對的吧？

消防局回應，有關「颱風天出差撿文旦」及「抱怨動員每日65人協助重建家園」等勤務，因應颱風丹娜絲災後復原工作內容很多，目的均是為了快速重建家園為首要，消防局均依照個人意願自由報名，與網路傳言絕非屬實，特此聲明。

有關「人力需求」，義消為基層災害防救力量的重要支柱，也展現自助互助公助精神；此次號召完全尊重義消意願，當然也包括休假自願前往的警消同仁，不屬強制動員，而是希望透過自願參與方式，讓更多有能力、有心力的夥伴一起協助災區民眾早日回復日常生活。

此外，有關「勤務內容」，均由民政局各區公所依照實際需求，針對每日協助志工予以任務分配，但以「清理環境」為主。

消防局指出，目前已有多個義消大隊主動響應號召，陸續展開災區協助工作，並配合市府整合資源及後勤支援，確保義消夥伴在安全無虞的前提下，發揮最大效能，期待以最短時間內協助重建家園，讓民眾生活恢復正常。

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