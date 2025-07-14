丹娜絲重創台南...市府情勒每天65義消救災？ 消防局澄清：沒有強制

丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員義勇消防人員深入災區協助受災戶重建家園；然而卻有消防局內部人員投訴臉書粉絲專頁「靠北消防3.0」指出，就因市長要求，消防局用這種情緒勒索的方式要求各大隊動員，這樣是不對的吧？好像不去的義消就沒同理心一樣。

台南市逾150名義消人員周末假日前往七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁等六個受創嚴重的行政區，在持續下雨的天氣與艱困現場，穿梭於倒塌建築、泥濘巷道協助進行瓦礫清除、帆布搭設、家園整理、物資搬運與心理關懷等任務，協助受災戶重建社區。

然而，昨天晚間10時許，有消防局內部人員投訴臉書粉絲專頁「靠北消防3.0」，表示原封不動把訊息傳給大家看！局長從市府開會回來，就說今天開始每一天要動員義消65個人，因（台南）災害嚴重的關係，各局處都有動員，請大家勉為其難來完成。

投訴人提到，局長說今天已由七大隊開始，依序再來6、5、4、3、2、1各大隊大家每一天輪一次，「市長要我們，動員義消協助災後復原，這也是韌性精神的表現，7大今日第一個輪到的都沒有問題，很快就完成調查，（動員者不只義消、義警、民防、社工都有）。」

投訴人說，局長指示「這是幾十年難得碰到的天災，我們協助自己的市民重建家園是很重要的事啊！」當然！如果支援的義消或民防團體是出於自願，當然很感動值得鼓勵，但用這種情緒勒索的方式要求各大隊動員，這樣是不對的吧？

投訴人指出，好像不去的義消就沒同理心一樣，而且7大義消是動員假日，「我們是平日耶！平日要上班養家餬口，是想請假就能請假的嗎？承辦人跟分隊主管還一直苦苦相勸，他們可能壓力也很大，從市府到消防局一層凹一層，一樁美事就這樣被糟蹋。」

投訴人想問，遇到問題只想用免錢的，那要這個政府幹嘛？且依據災害防救法第35條第4項規定「直轄市、縣（市）政府及中央災害防救業務主管機關，無法因應災害處理時，得申請國軍支援。但發生重大災害時，國軍應主動協助災害防救。」

同條第5項亦規定：「國防部得依前項災害防救需要，運用應召之後備軍人支援災害防救。」難道府城只能靠自己？

消防局回應，因應丹娜絲災後復原人力需求，義消為基層災害防救力量的重要支柱，也展現自助互助公助精神，此次號召完全尊重義消意願，不屬強制動員，而是希望透過自願參與方式，讓更多有能力、有心力的夥伴一起協助災區民眾早日回復日常生活。