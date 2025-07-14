影／要把屋頂建回來！丹娜絲重創中南部 這群義工默默送物資、修復家園

丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。理事長尤瑞豊說，看到曾經遮風避雨的家被摧殘破壞，民眾徬徨無助的痛他們感同身受，連日來他帶領志工協助救災，「我們要把被吹風沒了或殘破的屋頂一一建回來」。

「整個屋頂都沒了，全被鐵皮砸破，颱風巨大的破壞力，讓阿嬤無助又驚恐，她的頭頂就是天空，沒有屋頂遮風擋雨怎麼辦？看了覺得很揪心。」尤瑞豊說，丹娜絲颱風中南部的受災情況比想像中嚴重，嘉義東石下楫村一處民宅被颱風從遠方吹來的棚架貫穿。12日希望義工家人緊急出動，伸出援手先進行前前置拆除棚架，並修復港口宮的屋簷，在烈日曝曬下，大家仍「使命必達」完成任務。

因為颱風颳起的鐵皮屋砸壞數戶的屋頂，希望義工團發出召集令，徵求鐵工、水電、木工、輕鋼架、清運、廚房等大量義工，19到20日到東石下楫村幫忙重建多戶的屋頂。

尤瑞豊表示，緊急出團為讓受災戶有個安全屋頂不再淋雨、漏水，擔心受怕。嘉義東石地區一夜的狂風雨暴雨之後，曾經遮風避雨的家彷彿被巨獸撕裂摧殘破壞，受災戶望著殘破的家園徬徨無助，希望義工團盡力提供協助。

「這次颱風的災情，志工們親自到災情踏勘，感受到實際的災情比想像嚴重，尤其沒水沒電的日子很難過，還有屋頂被砸破真實慘況，居住的安全受嚴重威脅。」尤瑞豊說，志工災後送了多輛車的救援物資，並發現至少五屋殘破需修屋改善，正在逐步處理中。

連日來義工團協助災後復建不停歇，尤瑞豊表示，台南北門蘆竹溝也是這次風災的重災區，希望義工團接到求助的訊息後，第一時間就動員起來，北部倉庫先整備好足量的救援物資，無視大雨驅車南下，再由南部義工接手卸貨，順利將社會大眾的愛心，轉交給當地的物資發放中心。

嘉義和台南兩地災情傳出後，希望義工團第一時間也趕到新營現場，分別探視獨居老人和張先生兩戶家宅。獨居老人的房子是租賃的，志工先啟動食物銀行的救濟模式，提供民生物資。張先生為貧困家庭，部分屋瓦已被掀落，後續將評估修繕的可能。