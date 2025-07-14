快訊

慟！《無人知曉》31歲女星姜瑞夏癌逝 弟弟悲慟發文「來世換我照顧妳」

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

影／要把屋頂建回來！丹娜絲重創中南部 這群義工默默送物資、修復家園

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團把救災物質一車車送到災區。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團把救災物質一車車送到災區。圖／台灣希望義工團提供

丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東台南嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。理事長尤瑞豊說，看到曾經遮風避雨的家被摧殘破壞，民眾徬徨無助的痛他們感同身受，連日來他帶領志工協助救災，「我們要把被吹風沒了或殘破的屋頂一一建回來」。

「整個屋頂都沒了，全被鐵皮砸破，颱風巨大的破壞力，讓阿嬤無助又驚恐，她的頭頂就是天空，沒有屋頂遮風擋雨怎麼辦？看了覺得很揪心。」尤瑞豊說，丹娜絲颱風中南部的受災情況比想像中嚴重，嘉義東石下楫村一處民宅被颱風從遠方吹來的棚架貫穿。12日希望義工家人緊急出動，伸出援手先進行前前置拆除棚架，並修復港口宮的屋簷，在烈日曝曬下，大家仍「使命必達」完成任務。

因為颱風颳起的鐵皮屋砸壞數戶的屋頂，希望義工團發出召集令，徵求鐵工、水電、木工、輕鋼架、清運、廚房等大量義工，19到20日到東石下楫村幫忙重建多戶的屋頂。

尤瑞豊表示，緊急出團為讓受災戶有個安全屋頂不再淋雨、漏水，擔心受怕。嘉義東石地區一夜的狂風雨暴雨之後，曾經遮風避雨的家彷彿被巨獸撕裂摧殘破壞，受災戶望著殘破的家園徬徨無助，希望義工團盡力提供協助。

「這次颱風的災情，志工們親自到災情踏勘，感受到實際的災情比想像嚴重，尤其沒水沒電的日子很難過，還有屋頂被砸破真實慘況，居住的安全受嚴重威脅。」尤瑞豊說，志工災後送了多輛車的救援物資，並發現至少五屋殘破需修屋改善，正在逐步處理中。

連日來義工團協助災後復建不停歇，尤瑞豊表示，台南北門蘆竹溝也是這次風災的重災區，希望義工團接到求助的訊息後，第一時間就動員起來，北部倉庫先整備好足量的救援物資，無視大雨驅車南下，再由南部義工接手卸貨，順利將社會大眾的愛心，轉交給當地的物資發放中心。

嘉義和台南兩地災情傳出後，希望義工團第一時間也趕到新營現場，分別探視獨居老人和張先生兩戶家宅。獨居老人的房子是租賃的，志工先啟動食物銀行的救濟模式，提供民生物資。張先生為貧困家庭，部分屋瓦已被掀落，後續將評估修繕的可能。

南部豪雨成災，許多偏鄉因為道路受阻，面臨缺電、缺水和缺糧的問題，如省道200公路上的屏東滿州的八瑤部落。尤瑞豊說，「雖然路途遙遠，義工團在當天凌晨二點就啟動物資運送計畫，將滿滿一車的糧食送達轉交給部落，送上暖暖的糧食。」

丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供
丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日來志工默默地一車車送到災區，並協助修屋復建受災戶家園。圖／台灣希望義工團提供

義工 獨居老人 災後 屏東 嘉義 台南 受災戶 偏鄉 丹娜絲颱風

延伸閱讀

演習與救災同時並行 國軍持續協助災區復原

丹娜絲重創 彰化出動清潔隊員機具、水電專才抵台南支援

南部有民眾受災..蔣萬安怒轟：綠護國遶境變「笑不出來笑話」

全台捐血站存血短缺 苗栗捐血站16日限定來捐血就送烤雞

相關新聞

受災戶陳情遭阻？台南市長黃偉哲親自還原現場

颱風丹娜絲災後第8天，台南市政府今再度針對風災後復原進度舉行說明記者會，會中，市長黃偉哲也親自出席並還原13日上午勘災時...

丹娜絲重創台南...市府情勒每天65義消救災？ 消防局澄清：沒有強制

丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員義勇消防人員深入災區協助受災戶重建家園；然而卻有消防局內部人員投訴臉書粉絲專頁「靠北...

影／要把屋頂建回來！丹娜絲重創中南部 這群義工默默送物資、修復家園

丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日...

嘉義市童軍協助丹娜絲颱風後場地修復

受到丹娜絲颱風影響，嘉義市蘭潭露營區部分場地受損、積水與雜物堆積。為儘速恢復營地原貌，嘉義市童軍夥伴發揮「日行一善、服務為榮」的精神，號召各團團長、服務員及行義、羅浮夥伴志願服務行動．．．

丹娜絲過後田間還有菜可採 菜販推估大漲時間點

今周一北農休市，蔬菜重要產地彰化縣最大批發市場溪湖鎮果菜市場，受丹娜絲颱風災後影響，到貨量比往常周一還少五成，整體批發價...

嘉市啟動災後救助 加碼安遷慰問金助重建家園

丹娜絲颱風重創嘉義市，造成多處住宅嚴重受損，市政府啟動多元災後救助措施，協助市民盡快恢復正常生活。其中，特別針對未設籍嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。