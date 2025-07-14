嘉縣府釋800臨時職缺 支持災民就業加速復原
颱風丹娜絲造成嘉義縣嚴重災情，縣府今天提供800個臨時工作機會，工作內容包括災後環境整理、路樹與廢棄物清除等，協助因風災失業的鄉親，加速地方復原。
嘉義縣政府勞工暨青年發展處發布新聞稿表示，臨時工作機會開放給設籍、居住或受僱於災區，且目前無工作的民眾申請；工作內容包括災後環境整理、路樹與廢棄物清除、災損資料彙整及協助申請補助等項目。
勞青處長陳奕翰說，工作期間為1個月，每人最多可工作150小時、時薪新台幣190元，單月最高工資為2萬8590元。
陳奕翰表示，勞動部啟動天災臨時工作措施後，縣府隨即盤點各鄉鎮市公所及單位災後人力需求，向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提出申請，最終核定800個臨時職缺，希望在協助第一線災後重建同時，也能穩定災民基本經濟來源。
勞青處提醒，有意參與臨時工作的民眾，請備妥國民身分證（或其他身分證明文件）、無工作切結書，以及設籍、居住或工作於災區證明，於上班時間洽嘉縣各地就業中心或就業服務台，辦理求職登記及臨工申請。
如有任何疑問，可洽嘉義就業中心05-2240656轉211或朴子就業中心05-3621632轉213，以及縣府勞青處05- 3620123轉8844諮詢。
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