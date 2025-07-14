快訊

慟！《無人知曉》31歲女星姜瑞夏癌逝 弟弟悲慟發文「來世換我照顧妳」

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

關懷台南鄉親 高雄漁業界團結送物資提供支持

中央社／ 高雄14日電

丹娜絲颱風造成台南多處停電、停水等災情，嚴重影響居民生活。高雄市海洋局今天結合遠洋漁業業者、水產加工業及相關船舶設備業者愛心，載運鮪魚及秋刀魚罐頭等物資到台南，關懷台南鄉親。

高雄市海洋局今天新聞稿表示，因停水、停電影響民眾食物儲存及店家生意，海洋局關懷台南鄉親，結合高雄漁業業者載運鮪魚及秋刀魚罐頭與即食海味粽到台南，由台南市政府社會局局長郭乃文親自受取，希望能及時提供援助及支持。

高雄市海洋局長石慶豐表示，災後急需物資，尤其能夠即食又能提供優質蛋白質的水產品是首選。因此今天邀集鮪魚公會、魷秋公會及圍網公會、高雄區漁會、順億超低溫公司、得意中華食品公司與鎮一造機公司集結愛心，送物資到台南。

物資中包括容易保存又可即時食用的鮪魚罐頭、秋刀魚罐頭等高雄水產品285箱與即食海味粽1000顆，請台南市社會局發放給需要的民眾與團隊，希望能一同攜手度過難關。

海洋局表示，希望在團隊互助的精神下，與台南各單位夥伴攜手重建，也感謝去年山陀兒颱風時各界對高雄的協助，「把這份情傳下去」。

高雄市 災後 愛心 台南 丹娜絲颱風

延伸閱讀

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

高雄三元能源大火毒性氣體氫氟酸溢出 陳其邁急籲： 居民勿外出

影／首座超級電池廠高雄三元能源大火 含3消防員15人送醫

獨／一句「沒注意」高雄貨車駕駛撞輕軌彩繪新列車釀7傷 恐賠慘了

相關新聞

受災戶陳情遭阻？台南市長黃偉哲親自還原現場

颱風丹娜絲災後第8天，台南市政府今再度針對風災後復原進度舉行說明記者會，會中，市長黃偉哲也親自出席並還原13日上午勘災時...

丹娜絲重創台南...市府情勒每天65義消救災？ 消防局澄清：沒有強制

丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員義勇消防人員深入災區協助受災戶重建家園；然而卻有消防局內部人員投訴臉書粉絲專頁「靠北...

影／要把屋頂建回來！丹娜絲重創中南部 這群義工默默送物資、修復家園

丹娜絲颱風這次在中南部造成災情，台灣希望義工團實勘屏東、台南、嘉義等地發現受災情況比想像中嚴重，義工團災後動員起來，連日...

嘉義市童軍協助丹娜絲颱風後場地修復

受到丹娜絲颱風影響，嘉義市蘭潭露營區部分場地受損、積水與雜物堆積。為儘速恢復營地原貌，嘉義市童軍夥伴發揮「日行一善、服務為榮」的精神，號召各團團長、服務員及行義、羅浮夥伴志願服務行動．．．

丹娜絲過後田間還有菜可採 菜販推估大漲時間點

今周一北農休市，蔬菜重要產地彰化縣最大批發市場溪湖鎮果菜市場，受丹娜絲颱風災後影響，到貨量比往常周一還少五成，整體批發價...

嘉市啟動災後救助 加碼安遷慰問金助重建家園

丹娜絲颱風重創嘉義市，造成多處住宅嚴重受損，市政府啟動多元災後救助措施，協助市民盡快恢復正常生活。其中，特別針對未設籍嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。