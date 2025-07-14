關懷台南鄉親 高雄漁業界團結送物資提供支持

丹娜絲颱風造成台南多處停電、停水等災情，嚴重影響居民生活。高雄市海洋局今天結合遠洋漁業業者、水產加工業及相關船舶設備業者愛心，載運鮪魚及秋刀魚罐頭等物資到台南，關懷台南鄉親。

高雄市海洋局今天新聞稿表示，因停水、停電影響民眾食物儲存及店家生意，海洋局關懷台南鄉親，結合高雄漁業業者載運鮪魚及秋刀魚罐頭與即食海味粽到台南，由台南市政府社會局局長郭乃文親自受取，希望能及時提供援助及支持。

高雄市海洋局長石慶豐表示，災後急需物資，尤其能夠即食又能提供優質蛋白質的水產品是首選。因此今天邀集鮪魚公會、魷秋公會及圍網公會、高雄區漁會、順億超低溫公司、得意中華食品公司與鎮一造機公司集結愛心，送物資到台南。

物資中包括容易保存又可即時食用的鮪魚罐頭、秋刀魚罐頭等高雄水產品285箱與即食海味粽1000顆，請台南市社會局發放給需要的民眾與團隊，希望能一同攜手度過難關。

海洋局表示，希望在團隊互助的精神下，與台南各單位夥伴攜手重建，也感謝去年山陀兒颱風時各界對高雄的協助，「把這份情傳下去」。