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嘉義市童軍協助丹娜絲颱風後場地修復

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

受到丹娜絲颱風影響，嘉義市蘭潭露營區部分場地受損、積水與雜物堆積。為儘速恢復營地原貌，嘉義市童軍夥伴發揮「日行一善、服務為榮」的精神，號召各團團長、服務員及行義、羅浮夥伴志願服務行動，於12日協助進行環境清理與場地整理工作。

嘉義市府表示，本次清理行動由嘉義市童軍會總幹事李宗亮帶領，共有20位童軍夥伴熱情參與，包括來自五木童軍團、常民童軍團、復國童軍團、星光野路童軍團、幼獅童軍團、國立嘉義特殊教育學校，以及來自南投旭光高中的行義童軍，共同投入災後修復行動。

嘉義市市長暨嘉義市童軍會理事長黃敏惠表示，對參與童軍夥伴與各團領導人表達誠摯感謝，童軍教育的核心就在於從做中學、以服務為榮，此次風災過後，童軍夥伴在第一時間挺身而出，主動協助場地整理，這不僅是身體力行的教育實踐，更是展現城市希望與青年責任的具體行動。肯定童軍會與各團長年深耕不輟，讓童軍精神在嘉義持續生根、發光。

教育處處長郭添財表示，童軍教育強調責任與服務，本次行動展現孩子們的實踐力，也突顯學校與社區間的連結與互助。感謝童軍會的整合與各團領導的帶領，更感謝家長支持，讓孩子們走出課堂，在真實情境中學習關懷與付出，正是素養導向教育最有價值的實踐。

嘉義市府指出，清理過程中，參與人員分工合作，協助清除倒木、移除落葉與淤泥、整平營地地面，並整理露營設施與安全動線。童軍夥伴展現堅毅不拔、團隊合作的精神，特別是行義與羅浮童軍更主動承擔重體力工作，不畏酷暑，投入整日服務。災後即刻啟動的這場服務行動，不僅實踐童軍關懷社會貢獻人群的核心價值，也讓孩子們從服務中成長，在行動中學習，讓社區看見年輕世代的希望與力量。

聚傳媒

露營區 童軍 災後 嘉義 丹娜絲颱風

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