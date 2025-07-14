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丹娜絲過後田間還有菜可採 菜販推估大漲時間點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
芫荽（香菜）在丹娜絲颱風過後產地售價漲八成，零售價跟著大漲。記者簡慧珍／攝影
芫荽（香菜）在丹娜絲颱風過後產地售價漲八成，零售價跟著大漲。記者簡慧珍／攝影

今周一北農休市，蔬菜重要產地彰化縣最大批發市場溪湖鎮果菜市場，受丹娜絲颱風災後影響，到貨量比往常周一還少五成，整體批發價持平；林姓蔬菜批發商兼零售商指出，田間還有受損蔬菜可「加減採收」來賣，本周收完，菜價下周恐大漲。

溪湖鎮果菜批發市場周一到貨量正常約50至60噸，今27噸，整體均價20.8元，跟最近幾天均價相差不到0.5元。青蔥水傷，每公斤從上價到下價都60元，花椰菜均價每公斤56.9元，小菜白、青江菜22至27元，空心菜49.3元。

溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑說，風災後到貨蔬菜水傷，交易量較少又品質不如預期，均價拉不高，溪湖地區以瓜果類為主，豪雨之後間歇性下雨，接著晴天高溫，瓜果藤蔓、花朵和幼果易腐爛，預估至少1個月才能恢復正常產量，比復耕葉菜上市慢半個月。

林姓蔬菜攤商表示，青蔥5台斤450元，今零售價每台斤60元，香菜賣相差一把不到半台斤100多元，好一點的250元，賣到都會區價格可能更高；現在田間還有受損蔬菜，水傷賣相差，至少菜可採收，預計本周受損菜會被收完，下周菜價可能更高。

全台逾八成芫荽（香菜）產自彰化縣大北斗地區，北斗地勢較高沒大淹水，土壤吸飽水讓芫荽水傷；香菜農顏佑任說，香菜能承受的雨量為60至70毫米，丹娜絲颱風豪雨讓農地太潮濕，芫荽風災前產地批發價100元，風災後180元，田間芫荽分批被採收和遲延性損害，數量越來越少，價格將緩步上升，若天氣良好，預計8月底恢復正常產量。

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