嘉市啟動災後救助 加碼安遷慰問金助重建家園

丹娜絲颱風重創嘉義市，造成多處住宅嚴重受損，市政府啟動多元災後救助措施，協助市民盡快恢復正常生活。其中，特別針對未設籍嘉義市但實際居住於市內，因颱風導致房屋嚴重毀損不堪居住者，提供每戶2萬元的「安遷慰問金」。

市長黃敏惠表示，面對突如其來的災害，嘉義人從不輕言放棄。正如KANO精神所傳遞的「永不放棄」，陪伴市民走過最艱難的時刻。

嘉義市政府表示，此次災後救助措施多元，除提供安遷慰問金外，也同步啟動多項補助方案，包括針對因災重傷或急救住院、自付醫療費用達10萬元者，每人補助10萬元；對設籍並實際居住於嘉義市且住屋毀損不堪居住者，每人補助2萬元、每戶最高10萬元；住家一樓室內樓地板淹水達50公分以上者，每戶補助5000元；設籍嘉義市、因颱風災損致生活陷入困境者，經訪視評估後，每戶補助3000至5000元；另針對嘉市列冊低收入戶、中低收入戶、年滿65歲以上領有中低收入老人生活津貼者或領有身心障礙生活補助者，提供最高10萬元的房屋修繕補助。

財團法人賑災基金會也提供3項補助方案可擇一申請，作為市府災後救助的後援，包括針對住屋毀損不堪居住者，每人補助1萬元、每戶最多5人的「安遷賑助」；每人每月最高補助3000元、每戶最多3人，最長補助6個月的「租屋賑助」；以及針對低收入戶及中低收入家庭、住屋淹水達50公分以上者，每戶補助5000元的「淹水救助」。

市府提醒，欲申請補助的市民，請先行拍照存證，以利審核，並至住屋所在地的聯合里辦公處提出申請，或洽詢所屬區公所了解更多資訊。