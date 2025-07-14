嘉南沿海民眾亟需帆布當屋頂 她忙找來20面還願當連絡站

丹娜絲颱風重創嘉南，初估有超過6千戶屋頂被掀翻，民眾只好暫時以帆布遮蓋等待日後修繕。台中市議員張芬郁接獲民眾詢問，希望有帆布可載回老家，立即聯絡廣告公司友人，免費提供20面帆布，若民眾需要可以向服務處領取。

市議員張芬郁表示，陸續傳來台南、嘉義民宅屋頂受損嚴重，因戶數太多無法立即修繕，當地民意代表提供帆布讓災民暫時遮風擋雨，但立即索取一空，需要登記再等候。

住在大里區的賴姓民眾向她反映，老家在台南鹽水，假日返鄉協助整理，看見村裡不少三合院的磚瓦屋頂被打落，有親戚從台北載帆布返鄉遮蓋屋頂，但多數人沒有管道取得，必須向公所登記或向當地民代詢問。如果台中有帆布，希望他可以帶回老家使用。

張芬郁接獲此訊息，立即聯繫位在東區的一家廣告公司，彭姓業者相當熱心，將堆放在倉庫近20面帆布全數供出。彭姓業者表示，昨天有民眾也載了一車帆布要回台南七股蓋屋頂，對於二手帆布可以再利用，覺得很值得。