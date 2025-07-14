嘉人義起赴布袋災區 協助高齡社區修繕

嘉義沿海地區受丹娜絲颱風重創，屋頂毀損嚴重、基層資源有限，民間團體嘉人義起投入災後修繕行動，並捐助上百面帳布，協助布袋鎮高齡社區進行災復。發起人曾奕豪表示，團隊雖以推動罷免行動為主，但災情當前，以行動回應家鄉需求。

嘉義縣沿海地區災情嚴重，布袋、義竹、東石等多處逾千戶屋頂遭颳損，甚至整片屋頂消失，引發停電、停水、斷網。雖目前已逐步恢復供水與電力，但面對下週降雨預報，當地鐵工人力短缺，急需帆布作為臨時遮蔽。

曾奕豪表示，救災不分縣市、不分立場，以行動回應家鄉需求，如布袋好美里約1/3住宅屋頂受損，加上高齡人口逾6成，居民自行修繕能力有限，需求迫切。

曾奕豪說，目前最急需帆布與吊車支援，幸有陳家帆布等善心人士捐助約150個新舊帆布，並由團隊協調吊車，使緊急修繕得迅速展開，為災民爭取喘息空間，而團隊亦協助好美船屋等在地團體辦理災損、漁損登記及搬運損毀家具，盼多面向減輕地方負擔。