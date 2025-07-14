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台電人員辛苦搶修 嘉義店家日贈數百杯飲料慰勞

中央社／ 嘉義縣14日電

颱風丹娜絲造成嘉義嚴重災情，台電人員連續8天不眠不休搶修相當辛苦，水上鄉一家手搖飲料店11日起免費送台電人員飲料，每天都送出數百杯，為他們加油。

飲料店方姓業者告訴中央社記者，風災發生後，嘉義成為重災區，因店址在台1線旁，看到很多台電工程車準備前往災區搶修電力，他們有來自桃園、花蓮等地的支援人力，搶修工作不分晝夜，相當辛苦，內心相當感動，因此，特別給予行動支持。

台電嘉義區處說，水上鄉飲料店老闆的暖心行動，是在烈日底下搶修人員最沁涼的慰藉，而且不斷有居民送上冰水、點心，說「要幫這些辛苦的台電人解渴止飢」。

此外，麥當勞日前也特地製作近百份套餐，送抵台電嘉義應變中心，慰勞每一名辛苦投入復電工作的第一線人員。台灣區電氣工程工業同業公會11日則致贈120餘箱運動飲料與汽水，期盼前線人員在補料或返程時能夠即時補充水分，持續守護用電穩定。

台電嘉義區處說，團隊將持續堅守崗位，秉持「不復電、不停手」的信念，全力點亮嘉義每個角落的燈火。截至今天下午1時，嘉義縣的復電率已突破99%，還有2856戶待復電。

丹娜絲颱風

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