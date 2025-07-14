快訊

翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

三峽車禍3死12傷！檢認肇事翁具不確定殺人故意 死亡不起訴

居民每天送補給 台電支援工班感受濃濃台南人情味

中央社／ 台南14日電

颱風丹娜絲肆虐造成台南停電災情嚴重，台電從外縣市調派大批人員支援搶修，已有人住宿台南1週沒回家，對民眾缺電不便感同身受，搶修同時也對在地居民回饋的人情味印象深刻。

「每天都有人主動送飲料、食物」，到台南支援搶修任務已1週的台電高雄區處檢修課長周銘益告訴中央社記者，這種情況在以往不曾體驗過，還有騎機車路過民眾發現工班在當地作業，折返詢問後又專程去買飲料來請工班人員喝。

周銘益表示，此次颱風災區範圍大，很多傾倒的電桿位於偏遠農路、魚塭旁，搶修難度較以往所經歷過的高出不少，要先由包商重新立起電桿後，再由工班人員進行桿上各項作業，加上受災戶分布零散，如果沒有當地里長或民眾帶路，有時根本找不到目的地。

他說，每抵達一處地點展開任務，就會發現有附近居民上前關心，面露「終於等到你們」的喜悅，雖然已忍受停電之苦多日，但多數民眾能體諒台電搶修人員難處，不但很少遇到苛責，反而是收到飲料、食物等補給很多。

周銘益表示，七股區七股里長及多名住戶昨天熱情招待魚湯、便當、飲料、香蕉等慰勞品，日前在將軍區青鯤鯓，還有民眾送來布丁、雞排、包子等在地名產，讓大家利用空檔時間趕緊補充體力，這幾天工作雖然辛苦，但也深刻感受到台南民眾人情味。

他說，此次帶來台南支援的工班人員就近在台南住宿，部分人員已1週未返家，有的是趁半夜收工到清晨上工的空檔返家一趟，看一下家人，拿一點換洗衣物，就再趕到任務地點上工，就是希望趕緊讓所有住戶都有電可用，順利達成支援任務。

台電 台南 丹娜絲颱風

延伸閱讀

工研院E-CUBE馳援災區用電 為台電搶修英雄撐起後盾

七股龍山里停電近200小時…當地業者看到台電人員超開心 分享二大袋飲料

嘉義停電第7天最亮的燈 孩子探班父親疲勞全消

要求幫修電桿 嘉義男阻台電施工…警協調非施工範圍「屬私人設置」

相關新聞

受災戶陳情遭阻？台南市長黃偉哲親自還原現場

颱風丹娜絲災後第8天，台南市政府今再度針對風災後復原進度舉行說明記者會，會中，市長黃偉哲也親自出席並還原13日上午勘災時...

嘉南沿海民眾亟需帆布當屋頂 她忙找來20面還願當連絡站

丹娜絲颱風重創嘉南，初估有超過6千戶屋頂被掀翻，民眾只好暫時以帆布遮蓋等待日後修繕。台中市議員張芬郁接獲民眾詢問，希望有...

嘉人義起赴布袋災區 協助高齡社區修繕

嘉義沿海地區受丹娜絲颱風重創，屋頂毀損嚴重、基層資源有限，民間團體嘉人義起投入災後修繕行動，並捐助上百面帳布，協助布袋鎮...

救災不缺席…陸軍第四作戰區8天投3053人次 協助台南風災復原

丹娜絲颱風重創台南，台南市府統計全市逾7千戶屋頂受損，包括屋頂全掀、半掀等，分布於全市21個行政區，其中以七股、鹽水、白...

丹娜絲颱風重創嘉南 新北環保隊救援 清3000噸廢棄物

丹娜絲颱風造成嘉南地區災情慘重，新北市環保局接獲嘉義縣、市與台南市求援後，即刻動員人力與機具南下支援，截至目前已動員65...

工研院E-CUBE馳援災區用電 為台電搶修英雄撐起後盾

中颱丹娜絲重創近2500支電線桿，遠超過2015年強颱蘇迪勒創下的近千支斷桿紀錄，台電同仁不分日夜連日搶修，目前幾乎已完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。