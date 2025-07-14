居民每天送補給 台電支援工班感受濃濃台南人情味

颱風丹娜絲肆虐造成台南停電災情嚴重，台電從外縣市調派大批人員支援搶修，已有人住宿台南1週沒回家，對民眾缺電不便感同身受，搶修同時也對在地居民回饋的人情味印象深刻。

「每天都有人主動送飲料、食物」，到台南支援搶修任務已1週的台電高雄區處檢修課長周銘益告訴中央社記者，這種情況在以往不曾體驗過，還有騎機車路過民眾發現工班在當地作業，折返詢問後又專程去買飲料來請工班人員喝。

周銘益表示，此次颱風災區範圍大，很多傾倒的電桿位於偏遠農路、魚塭旁，搶修難度較以往所經歷過的高出不少，要先由包商重新立起電桿後，再由工班人員進行桿上各項作業，加上受災戶分布零散，如果沒有當地里長或民眾帶路，有時根本找不到目的地。

他說，每抵達一處地點展開任務，就會發現有附近居民上前關心，面露「終於等到你們」的喜悅，雖然已忍受停電之苦多日，但多數民眾能體諒台電搶修人員難處，不但很少遇到苛責，反而是收到飲料、食物等補給很多。

周銘益表示，七股區七股里長及多名住戶昨天熱情招待魚湯、便當、飲料、香蕉等慰勞品，日前在將軍區青鯤鯓，還有民眾送來布丁、雞排、包子等在地名產，讓大家利用空檔時間趕緊補充體力，這幾天工作雖然辛苦，但也深刻感受到台南民眾人情味。

他說，此次帶來台南支援的工班人員就近在台南住宿，部分人員已1週未返家，有的是趁半夜收工到清晨上工的空檔返家一趟，看一下家人，拿一點換洗衣物，就再趕到任務地點上工，就是希望趕緊讓所有住戶都有電可用，順利達成支援任務。