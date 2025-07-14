救災不缺席…陸軍第四作戰區8天投3053人次 協助台南風災復原

丹娜絲颱風重創台南，台南市府統計全市逾7千戶屋頂受損，包括屋頂全掀、半掀等，分布於全市21個行政區，其中以七股、鹽水、白河、西港、學甲及將軍等六區災情最為嚴重；陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。

陸軍八軍團指出，第四作戰區從7月5日迄今調派可用兵力與機具支援防、救災任務，已派遣3053人次投入道路疏通及清理落果等任務，與地方政府及民間單位協力救災，展現軍民合作韌性。