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救災不缺席…陸軍第四作戰區8天投3053人次 協助台南風災復原

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供

丹娜絲颱風重創台南，台南市府統計全市逾7千戶屋頂受損，包括屋頂全掀、半掀等，分布於全市21個行政區，其中以七股、鹽水、白河、西港、學甲及將軍等六區災情最為嚴重；陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。

陸軍八軍團指出，第四作戰區從7月5日迄今調派可用兵力與機具支援防、救災任務，已派遣3053人次投入道路疏通及清理落果等任務，與地方政府及民間單位協力救災，展現軍民合作韌性。

第四作戰區秉持「演訓不中斷、救災不缺席」原則，與民眾同在，持續檢討可用兵力支援地方政府救災，展現平時訓練與災害應變能力，投入台南地區災後復原，守護決心不停歇，期使鄉親早日恢復正常生活。

陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
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陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
陸軍八軍團表示，第四作戰區已派遣3053人次投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。圖／八軍團提供
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陸軍 災後 台南 丹娜絲颱風

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