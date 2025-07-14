丹娜絲颱風重創嘉南 新北環保隊救援 清3000噸廢棄物

丹娜絲颱風造成嘉南地區災情慘重，新北市環保局接獲嘉義縣、市與台南市求援後，即刻動員人力與機具南下支援，截至目前已動員65人次、出動各式車輛共60輛，協助清除約3000公噸災後廢棄物。環保局表示，今、明兩日仍將持續投入嘉義縣災後清理工作，盼儘速助民眾重拾乾淨家園。

新北市環保局長程大維指出，災後環境復原刻不容緩，市長侯友宜第一時間指示全力協助受災縣市，不分彼此、共度難關。環保局於7日接獲請求支援，旋即完成機具與人力整備，自8日起分批南下，由有經驗的隊長、分隊長帶隊，投入嘉義與台南多區進行環境清理。

程大維說，作業期間天候不穩，經常遇到大雨與落雷，清理工作困難重重，但清潔人員趁著環境許可時分秒必爭，加緊進度，盼能在最短時間內完成復原。此次派出的清潔隊幹部中，不乏嘉義與台南出身的子弟兵，對家鄉受創景象感慨萬千，也深感責任重大。

來自嘉義的板橋區隊長林清博表示，沿途可見倒塌大樹、淤泥與廢棄物堆積，甚至有道路中斷，景象怵目驚心；但能率隊返鄉親自投入救災，是責任也是榮幸，希望盡一份心力為家鄉早日恢復。他強調：「這是我們應該做的。」

其中，曾柔瑜隊長為此次唯一女性隊長，負責嘉義縣災區復原調度，現場調度果斷、指揮得宜，讓當地居民刮目相看，不少人稱讚她是「巾幗不讓鬚眉」。

新北市支援團隊並參加昨晚間在台南新營體育場舉行的感謝儀式，由台南市環保局長許仁澤代表致贈感謝狀與紀念品，新北由中和區朱育華隊長代表接受。

此次支援共動員抓斗車20輛、鏟裝機及清運車組20組，支援地區包含嘉義市西區、嘉義縣太保市與台南市後壁、新營、鹽水、七股、將軍等地，協助清除大量倒樹、泡水家具及鐵皮浪板，清理總量估達3000公噸，對環境與居民日常均有實質助益。