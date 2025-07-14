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工研院E-CUBE馳援災區用電 為台電搶修英雄撐起後盾
中颱丹娜絲重創近2500支電線桿，遠超過2015年強颱蘇迪勒創下的近千支斷桿紀錄，台電同仁不分日夜連日搶修，目前幾乎已完全復電。工研院以科技應援，在災情期間緊急調度「E-CUBE」移動式光儲系統，攜手新創公司氫豐馳援氫燃料電池，提供災區民生、醫療、基地台等緊急用電。為力挺台電日夜奔波的搶修英雄，工研院亦主動開放六甲院區員工宿舍，作為台電人員安心休憩據點，整備後再出發。
為了使命必達，台電人員超過12小時每天早出晚歸，清晨就出門、凌晨才拖著疲憊身軀收工，工研院指出，這次無條件提供六甲院區溫暖的落腳處，供應飲水、熟食與盥洗設施等資源，全力作為台電搶修人員的後盾。4天內超過300 位檢修英雄進駐，讓這群早出晚歸、風雨無懼的前線人員得以短暫歇息、補充體力，早日完成關鍵任務。
由於災區多為年邁長者獨居，急需投入人力協助清理或重建家園，工研院啟動院內關懷措施，宣布有受災重建需求的同仁，可彈性申請停班或遠距工作，協助同仁兼顧家庭與工作，安心度過特殊時期。同時，工研院響應號召，鼓勵同仁申請志工假，就近協助救災，發揮社會責任
此次風災期間，工研院與災區指揮中心緊急協調太陽光電業者，調度儲能設備與備援發電機，優先支援災區臨時據點及公所用電，確保救災與重建不受影響；同時調派自研「E-CUBE」儲能系統進駐多處社區，包括永安宮等社區據點，提供基本電力與充電服務，支撐第一線民生需求。
「E-CUBE」為整合光電發電、儲能與低碳備用電力的移動式光儲系統，頂端設置太陽能板與儲能設備，且具備模組化與可擴充特性，可快速部署的綠電系統。現場不少民眾排隊充電，一名仰賴抽痰器維生的孩童因設備將斷電，所幸「E-CUBE」及時到場，順利恢復供電，化解危機。
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