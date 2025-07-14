受災戶陳情遭阻？台南市長黃偉哲親自還原現場

颱風丹娜絲災後第8天，台南市政府今再度針對風災後復原進度舉行說明記者會，會中，市長黃偉哲也親自出席並還原13日上午勘災時與民眾溝通的情況，他強調，全程自己都無阻隔地直接與居民面對面溝通，並了解居民的困境與需求。

黃偉哲表示，當天的那位志工自己並不認識，且現場也有許多受災戶想要陳情，該名受災戶雖與志工有言語往來，被志工阿姨提醒有別的災民也想與市長溝通，才造成誤會產生，自己後來也是有與該名受災戶談話、關心慰問，現場溝通互動也很順暢。

針對台南市各項災後復原工作進度，民政局表示，截至昨天丹娜絲風災屋頂受損的家戶統計共1萬0393戶，有4473戶已鋪設帆布完成，尚有5920戶待處理；工務局說明，此次全市共2萬2392件路樹倒塌災情，有1萬9320件情況已排除，3072件尚待處理。

社會局也提到，感謝屏東、高雄等縣市政府投入共395位人力，國軍投入2951人次、替代役760人次，台南則有防災士、義警民防、義消等共3586人次，里志工1萬8286人，支援災後復原工作，包括農損清運、道路清障、建物整理、鋪設帆布以及受理民眾補助申請。

另外，因應颱風丹娜絲災後復原人力需求大，消防局疑要求各大隊每天要動員義消65人前進災區，有網友將指派內容投訴到臉書「靠北消防」社團，網友指出，「平日要上班養家餬口，也不是想請假就能請假」、「要求各大隊動員...好像不去就沒同理心？」，引發議論。

對此，黃偉哲今強調，警察局、消防局的民防人力志工，基本上都是採自願性招募志工，並沒有任何強迫。社會局也補充，志工人力工作日需要上班，且大家上班時間都不盡相同，因此設置「台南市災後重建志工招募平台」，讓志工可自行報名，同時提供給各區公所及13個關懷站，可申請媒合志工協助家園復原工作。