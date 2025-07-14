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南投農損 許淑華爭取所有受損品項納救助

中央社／ 南投14日電

南投縣長許淑華今天表示，受颱風丹娜絲影響，縣內仍有許多邊坡坍塌、農損等問題，將以最快速度向中央爭取補助或另立災害復建新案優先處理，並持續爭取將所有受損品項納救助。

南投縣政府今天舉行縣務會議，許淑華於會中要求縣府團隊全力以赴，逐項檢討災損並加速推動災後復建、農損救助及未來災害預防等。

許淑華表示，南投縣還有很多路樹倒伏、邊坡坍塌、路基掏空及農損問題，須全面整合向中央爭取，其中也包括去年核定仍在施工中的復建工程，因災情再度擴大，將盡快呈報中央爭取追加補助或另立災害復建新案優先處理。

許淑華說，南投縣小農多、農地混植普遍，許多農民面臨只能獲得一項農損救助；竹筍受災面積達85公頃，卻未列農損救助，縣府會持續協助爭取將竹筍及其餘還未獲核定品項納入救助之列，提醒受災農民先完整拍照。

此外，許淑華表示，這次風災造成校園樹木及路樹倒伏，除請學校盤查檢討，也會邀請專家商議是否需要重新選擇更適合新樹種，綠化環境同時也要確保安全。

丹娜絲颱風

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