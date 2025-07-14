丹娜絲重創 彰化出動清潔隊員機具、水電專才抵台南支援

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聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣公私合力今早南下台南七股災區協助。
丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣公私合力今早南下台南七股災區協助。

丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化淹水災情善後告一段落後，也展開對對外縣市的支援行動，彰化縣社會處、環保局、農業處今早南下七股災區協助，有42名社區志工、具有水電專長人員、慈善團體志工與相關單位協力組隊，攜帶必要物資與裝備前往台南災區。

彰化縣長王惠美表示，這次颱風造成南部地區多處積淹水與設施損毀，災區居民生活受到嚴重影響，縣府在得知台南災區實際需求後，立即號召縣內具經驗的志工夥伴與慈善團體志願參與，透過行動協助災後復原，也傳達彰化縣對台南鄉親的關懷與支持。

縣府社會處表示，這次支援內容包括環境清理、房屋修繕、物資協助等，以配合台南市政府後續災後重建。支援人員在出發前也完成基本安全與救援培訓，確保賑災工作平穩進行。

為了清除災後大量垃圾，縣府環保局也率領20位人力、9台抓斗車及4台山貓（鏟裝機），投入環境整頓復原工作；環保局表示，這次支援相隊部來自彰化市、員林市等10鄉鎮市，預計從7月14日到支援島18日共5天，另外花壇鄉預計明天出動2台山貓、2台抓斗車及4位隊員投入協助作業。

縣府農業處也協助將在地企業大成長城免費提供3000個50公斤（大）布袋載運送達，展現地方政府與民間攜手賑災的團結力量。

彰化縣環保局出動機具人員清理台南災後的大量廢棄物。圖／彰化縣府提供
彰化縣環保局出動機具人員清理台南災後的大量廢棄物。圖／彰化縣府提供
彰化縣社會處、環保局、農業處今早南下七股災區協助。圖／彰化縣府提供
彰化縣社會處、環保局、農業處今早南下七股災區協助。圖／彰化縣府提供

災後 台南 丹娜絲颱風

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