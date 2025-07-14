志工捐帆布助嘉義災民覆蓋屋頂 可在房間安穩睡覺
嘉義沿海鄉鎮受颱風丹娜絲重創，強風吹掀屋頂、房屋嚴重破損，志工團體不僅提供數百件帆布遮風擋雨，還投入修繕為災戶覆蓋屋頂，讓災民總算可以安穩在房間睡覺。
嘉義縣布袋、義竹等鄉鎮因風災造成嚴重災情，有逾千戶屋頂遭吹掀，房屋也支離破碎，引發停電、停水災情，經台電搶修，目前已逐步恢復電力，但災區急需帆布作為臨時遮蔽，許多志工團體主動募集帆布於假日前往災區投入災後修繕。
公民團體「嘉人義起」發起人曾奕豪，今天告訴中央社記者，團隊雖以推動罷免行動為主，但災情當前，理應不分縣市、不分立場，以行動回應家鄉需求，昨天就動員20多名志工投入布袋鎮好美里的災後復原工作。
曾奕豪表示，因急需帆布與吊車支援，幸有陳家帆布提供100件新舊不一帆布，以及台中善心人士也捐助50塊全新帆布，昨天同時協調吊車到場，協助災民一起鋪設帆布；團隊也協助在地團體或民眾辦理災損及搬運損毀家具。
另外，慈濟嘉義聯絡處表示，慈濟基金會緊急調度全台各地帆布到嘉南地區，來自台北的實業家黃錦田昨天送來100件全新帆布到嘉義聯絡處；黃錦田從事帳篷業，因看到嘉義、台南災情，立刻準備帆布，於昨天清晨從台北南下嘉義送帆布，讓民眾避免雨淋。
嘉義聯絡處說明，嘉義慈濟志工昨天將帆布送到布袋、義竹災區，由專業人員協助高空作業為災戶覆蓋屋頂；雲林建材公司實業家也邀約自家專業員工前來協助，在布袋鎮為屋頂毀損的民宅覆蓋帆布。
嘉義聯絡處表示，災戶張姓長者近來只能在客廳躺椅上睡覺，長者昨天看到這麼多人來協助搭設帆布，更露出久違笑容，認為晚上總算可以好好在房間內睡覺。
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