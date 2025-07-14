嘉縣議員呼籲放寬風災補助 建議停辦台灣燈會經費投入救災

颱風丹娜絲重創嘉義，為協助縣民復原，多名嘉義縣議員今天要求縣府放寬「住屋毀損救助金」，並從寬、從優、從速辦理，如果經費有困難，建議停辦台灣燈會，以救災優先。展現對民眾的關懷、減輕縣民災後復原壓力。

嘉義縣議員何子凡、詹琬蓁、王啓澧、楊秀琴、吳思蓉、詹黃素蓮、陳信文、黃嫈珺、莊竣傑等國民黨、無黨籍議員今天於嘉義縣議會為受災戶發聲。

何子凡說，既有補助條件過於嚴苛不合理（達不堪居住程度者，每人2萬，每戶最高10萬），籲請縣府對「住宅屋頂或外牆毀損面積達1平方公尺以上者」，補助救助金每人5000元，每戶最高2萬元。才能「幫忙幫到刀口上！」

議員詹琬蓁說，至今超過1周仍未全面恢復供電，居民家園受損，農漁業損失慘重。災損補助資格過於嚴格，許多受災戶「看得到、領不到」。若縣府財源有限，應審慎考慮停辦「2026台灣燈會在嘉義」，將6.6億元預算投入災後重建與補助。

議員王啟澧說，縣府應以民眾家園重建為優先工作，甚至停辦燈會，將經費優先投入重建。