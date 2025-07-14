快訊

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

國票金改選…旺旺派擬發動50億增資 耐斯和公股股權恐遭稀釋

傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

颱風丹娜絲重創台南 全國餐盒公會送8000份便當

中央社／ 台北14日電

颱風丹娜絲造成嘉南嚴重災情，部分地區停水停電，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會與南部餐盒食品商業同業公會緊急動員發起便當募集行動，預計將送8000份便當進災區。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會說，目前正值寒暑假，對許多餐盒業者來說是全年最沒有收入的時刻，但已經有數十家業者仍願意在此時伸出援手、盡一己之力，只為讓受災鄉親吃上一口熱飯，也為在第一線搶修的工作人員打氣。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信向中央社記者表示，中南部沿海停水停電的災情相當嚴重，進到災區後發現救災的台電、台水人員在熱食部分極度缺乏，才會起心動念發起這項活動。

陳明信說，暑假期間沒有工作跟收入，但設備跟人力都可以隨時支援，從12日起已經送了2500到3000份的餐點，預計共可支援8000份餐點給災區。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

設備運轉過熱？ 電信業者進駐台南災區行動通訊車突竄火

七股民宅屋頂被吹垮又停電 88歲婦點蠟燭照明釀火災被燒死

傅崐萁罷免將「決戰吉安」 林右昌籲中華民國派與台灣派團結

台南剩6409戶停電 新營區處「全里無電」狀況解除

相關新聞

七股龍山里停電200小時仍未復電 村民痛：海上蚵田被摧毀

丹娜絲颱風重創台南，七股等沿海一帶刮起16級強陣風，許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股區龍山里直到目前仍停電；...

七股龍山里停電近200小時…當地業者看到台電人員超開心 分享二大袋飲料

丹娜絲颱風重創台南，七股等沿海一帶刮起16級強陣風，許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股區龍山里昨天直到昨天傍晚...

台南、嘉義近9千戶 昨晚仍沒電

丹娜絲颱風吹倒全台近2500支電線桿，台南、嘉義至昨晚還有近9千戶沒電，台南七股、北門等沿海地區仍有許多村落災後重建之路...

颱風災後第 7天 有民宅沒水電沒網路 彷彿原始人生活

丹娜絲颱風災後昨邁入第7天，台南、嘉縣沿海有民宅迄今無電可用，「彷彿回到原始人的生活」，還一度遭酸民質疑災情真實性，直到...

星期評論／未正視人民需求 「信賴」根基恐動搖

台南七股居民期盼協助長輩清運丹娜絲颱風損害的家具等，賴清德總統回應社區要訓練合作解決、國軍依規定不能進民宅等語，連陪同勘...

嘉義停電第7天最亮的燈 孩子探班父親疲勞全消

丹娜絲颱風帶來的狂風豪雨，從嘉義布袋登陸後肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程；嘉義區處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。