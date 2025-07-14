颱風丹娜絲重創台南 全國餐盒公會送8000份便當

颱風丹娜絲造成嘉南嚴重災情，部分地區停水停電，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會與南部餐盒食品商業同業公會緊急動員發起便當募集行動，預計將送8000份便當進災區。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會說，目前正值寒暑假，對許多餐盒業者來說是全年最沒有收入的時刻，但已經有數十家業者仍願意在此時伸出援手、盡一己之力，只為讓受災鄉親吃上一口熱飯，也為在第一線搶修的工作人員打氣。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信向中央社記者表示，中南部沿海停水停電的災情相當嚴重，進到災區後發現救災的台電、台水人員在熱食部分極度缺乏，才會起心動念發起這項活動。

陳明信說，暑假期間沒有工作跟收入，但設備跟人力都可以隨時支援，從12日起已經送了2500到3000份的餐點，預計共可支援8000份餐點給災區。