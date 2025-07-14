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七股龍山里停電200小時仍未復電 村民痛：海上蚵田被摧毀
丹娜絲颱風重創台南，七股等沿海一帶刮起16級強陣風，許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股區龍山里直到目前仍停電；當地業者龍海號指出，迄今仍沒訊號沒有電，要通訊只能到區公所有臨時基地台才有訊號，對外就像是失聯了一樣。
在台南市七股區龍山里經營七股潟湖生態旅遊的龍海號向本報記者指出，如今是靠發電機運作才暫時有電，但電力仍未恢復，已近200小時，除了里長有來關心、有志工送來物資外，還沒有國軍或是任何單位到他們部落來看過，如今已停業一個星期。
龍海號表示，更慘的是他們這一村村民在海上的蚵田都損毀了，看到周末還有颱風要來，路徑預報顯會經過南台灣，還有很多東西沒有整理、還沒修復，又有颱風訊息，讓很多受災戶老人家很擔心；目前最期望的還是電力能夠早日復原，因此昨天傍晚看到台電人員出現很開心。
目前災後復原好像在拼圖，大家馬不停蹄把一夕之間的破壞慢慢一點一滴的拼回來，過程非常的緩慢，大家也非常的辛苦，自願性的每天花了至少8-12小時努力修復；龍海號說，整個損失很嚴重，需要逐步一個一個去檢修，期待能夠快點讓大家看到龍海號恢復新樣貌的一天。
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