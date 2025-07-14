勞動部助災後重建 雲嘉南提供1620個臨工機會

勞動部表示，為協助颱風丹娜絲災後重建家園，已提供天災臨工、職前及在職訓練、創業貸款本息緩繳等3大措施。以天災臨工為例，雲嘉南已核定1620個臨時工作機會，每月津貼最高新台幣2萬8590元。

為了協助全台各地在丹娜絲颱風後的家園復原重建，勞動部今天發布新聞稿表示，已主動聯繫地方政府及所屬單位，協助提報重建所需人力需求，並提供災區失業者短期就業安置機會。

統計至7月11日止，勞動部所屬各分署依雲嘉南等縣市地區的申請，已核定1620個臨時工作機會，人員上工期間以每人每小時最低工資190元核給工作津貼，每月最高2萬8590元，實施期間原則為1個月，後續將視災後復原情形，必要時得再延長。

勞動部說明，凡設籍、居住或工作於災區的民眾，目前無工作且有意願參與災區重建工作者，可持國民身分證（或足資證明身分的證件）及無工作切結書，就近向公立就業服務機構辦理求職登記，公立就業服務機構將儘速協助推介至適合的臨工用人單位。

此外，勞動部也有提供「職業訓練協助措施」及「創業貸款還款緩衝措施」。

凡災區失業民眾報名參加勞動部自辦、委託或補助辦理之各類職前訓練課程，得免甄試錄訓且免負擔訓練費用，另符合規定者得申領職業訓練生活津貼；災區在職勞工，參加勞動部自辦或產業人才投資方案在職訓練課程，免負擔訓練費用。

最後，勞動部創業貸款獲貸者，因受災導致還款困難時，得向承貸金融機構申請暫緩繳付貸款本息、展延貸款還款期限期間最長6個月；暫緩繳付貸款本息期間利息，由勞動部補貼。