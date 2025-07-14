七股龍山里停電近200小時…當地業者看到台電人員超開心 分享二大袋飲料

丹娜絲颱風重創台南，七股等沿海一帶刮起16級強陣風，許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股區龍山里昨天直到昨天傍晚6時許仍停電；當地業者龍海號看到台電人員出現，欣喜莫名，立即分享2大袋飲料給辛苦的台電人員，直呼比看到廟會還期待。

在台南市七股區龍山里經營七股潟湖生態旅遊的龍海號昨天晚間7時許在臉書粉絲專頁發文表示，昨天下班時間6時許，發現台電人員出現，七股龍山里的海寮部落已經停電七天，在絕望時突然看見他們的身影，真的是感動要落淚；雖然龍海號仍未復電，已近200小時。

龍海號指出，同事趕快跑回公司拿著兩大袋飲料給台電人員，讓他們非常感動，並且說大家一起合照一張，一問之下，他們五、六天沒回家了，是來自「屏東的台電人員」，支援台南的受災戶周遭電力恢復，真的很謝謝他們，謝謝辛苦的台電人員。

龍海號說，同事說看到台電比看廟會還期待，台南人是非常崇尚廟會活動的，這次竟然意外的發現台電車比廟會還有魅力；更驚喜的是，後來晚間電力終於復原，讓他們重新迎回有電的生活。該篇貼文照片獲得6000多個讚、100多則留言、59次分享。

網友回應「感同身受丶因我也是受災戶丶連續六天沒電的知味丶當看到台電人員進駐到里內丶大家高興歡呼神情、比中樂透還高興」、「台灣處處可見溫馨感人的畫面真棒。感謝台電人員您們辛苦了」、「感謝台電人員，還有台電外包商人員，你是我們的英雄，感恩有你們，謝謝您」。

龍海號近幾天的貼文也提到，災後的復原好像在拼圖，大家馬不停蹄把一夕之間的破壞慢慢一點一滴的拼回來，過程非常的緩慢，大家也非常的辛苦，自願性的每天花了至少8-12小時在現場恢復；但整個損失很嚴重，需要逐步一個一個去檢修，期待能夠快點讓大家看到龍海號恢復新樣貌的一天。