台電員工日以繼夜拚復電…21時才吃晚餐 店內客人暖心全買單
颱風丹娜絲造成嘉義縣和台南市等地大停電，台電表示，截至今天下午4時，修復率達99%，剩餘9600戶尚未復電，包括台南市5725戶及嘉義縣3875戶，一群台電員工在台南學甲日以繼夜拚復電，晚間9時許才走進牛肉麵店用餐，現場客人立即掏出2千元給店家。
網友怡妮兒在臉書社團「學甲之美」發文指出，一群新營台電員工約6人，九點才要吃晚餐，走進學甲區仁仔牛肉麵用餐，一位在店內用餐的客人看到，結帳的時候掏出2千元，請店家給他們準備好餐點，要請這群台電的員工；店家請他留下姓名，他搖搖手說不用，就離開了。
怡妮兒表示，謝謝各位善心又熱心人士，人間處處有溫情，台電員工享用餐點，結帳完剩餘的現金還有1100元，店家交給這群台電員工，給他們當加餐費；員工說他們還沒下班，還要做到12點才能交班，要盡快讓學甲所有家戶重現光明。
網友紛紛留言「這場風災範圍相當的廣，或許在短時間內，沒辦法完全復電，台電員工才是真正的英雄」、「真正的台灣人是很溫暖，感謝台電工程人員的辛勞與付出」、「還是很多善心人士 默默的付出，人間真的處處有溫情」、「台電英雄，謝謝你們不眠不休的搶修，你們辛苦了」。
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