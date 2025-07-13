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投入災後復原任務 內政部長劉世芳慰勉替代役役男

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
劉世芳13日特別邀請中央警察大學校長楊源明及台灣警察專科學校校長方仰寧前往成功嶺慰勉。圖／內政部
劉世芳13日特別邀請中央警察大學校長楊源明及台灣警察專科學校校長方仰寧前往成功嶺慰勉。圖／內政部

丹娜絲颱風影響，台灣南部地區近日出現嚴重災情。內政部部長劉世芳特別指示替代役訓練管理中心，立即調度成功嶺基礎訓練中的替代役警大、警專畢業生1350人，迅速整編支援災後復原工作。劉世芳13日特別邀請中央警察大學校長楊源明及台灣警察專科學校校長方仰寧前往成功嶺慰勉，與替管中心執行長沈哲芳一起鼓勵役男們不畏艱難，展現堅強韌性與高度使命感。

內政部部長劉世芳特別指示替代役訓練管理中心，立即調度成功嶺基礎訓練中的替代役警大、警專畢業生1350人協助救災，並由警政署協助接送車輛、陸軍第十軍團協助整備防護裝備，指派專責幹部帶隊，自14日至17日乘坐40部專車前往災區，與地方政府一起從事災害復原協作任務，協助民眾清理家園。劉世芳也親自聯繫役男前往支援的台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣4縣市長，說明這些役男所受的訓練及前往支援的內容，並建立聯繫窗口。

劉世芳表示，此次參與支援的替代役役男，皆完成初級救護技術員（EMT-1）、防災士及志願服務等專業訓練課程，具備緊急應變、協作救援及社區服務等專長能力。此次任務係依據替代役實施條例規定，實施基礎訓練課程中的實務訓練，不僅僅是實地應用所學，更展現出替代役訓練對國家防災力的具體貢獻。

劉世芳也勉勵所有役男，協勤務必確保自身安全、聽從指揮、互助合作、保持熱忱，克服天氣炎熱、作業環境困難的挑戰，並強調內政部將持續作為大家最堅實的後盾，共同面對挑戰，守護國家與人民的福祉。

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