颱風重創台南農漁業 陳亭妃籲天災貸款首年免息

颱風丹娜絲侵襲造成台南農漁損失嚴重，民進黨立委陳亭妃今天說，農業部推出農業天然災害低利貸款半年免利息不符比例原則，應比照過去重大風災提供首年免息，助受災戶重建。

陳亭妃今天透過新聞稿表示，根據農業部統計，此次颱風造成農漁業經濟損失已突破新台幣24億元，且災損隨停電時間持續擴大，農業部雖公告農業天然災害低利貸款半年免息措施，但不符合比例原則與基層農漁民期待。

陳亭妃表示，過去曾有數次颱風農損未及此次規模，政府仍提供農業災害貸款首年免息等機制，此次災情更為嚴重，政府應迅速採取相同甚至更積極作為。

她說，希望農業部可立即修正政策，比照以往重大風災，提供首年免息的農業天然災害貸款措施，協助農漁民度過難關，加速災後復建，她也將爭取合理政策，媒合政府資源與民間需求，共同為地方復原努力。