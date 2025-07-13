丹娜絲災後復原進度 台南市府：加強市容環境清理、收運

台南市政府今早在市府針對丹娜絲颱風災後復原進度舉行說明會，南市府指出，風災後各界捐助物資及捐款者持續投入，這些對於台南市後續的災後復原有很大幫助，受災戶若有反映相關需求，市府團隊都會竭盡全力協助。

勞工局長王鑫基今早則進駐七股西寮里災區，他說，西寮里村落外電已復原，不過送往家戶的電力仍需靠水電工搶修，因此也請志工夥伴協助，正好鹽水一處房屋修繕今天已完工，志工行善團也趕緊到七股西寮里幫忙，後續也會每家戶協助診斷，有需要服務的案家都會盡速處理。

工務局說明，這次風災造成全市路樹傾倒近2萬棵，截至昨天已投入1057人次、585車次機具清理，已逾1.5萬棵完成清理，而主要幹道多數可恢復通行，目前溪北地區仍有7條市道及2條大區道、溪南地區則有3條市道及1條大區道持續清理中，而廣告招牌清理剩餘14件處理中。

環保局則表示，目前已出動8120人次與1152輛次機具，清理淤泥、樹枝、落葉等約6500公噸垃圾，而風災後假日期間民眾加緊清理家園，單日即出現近千公噸大型家具垃圾，因此，緊急調派鏟裝機與抓斗車清運。

環保局也強調，已啟動專案處理破損建物產生的石棉瓦建材廢棄物，請民眾依拍照登記、打包集中暫置等作業流程，等候環保局派員收運，並應委託合法業者協助拆除，且不可與其他一般廢棄物一起裝袋打包。

環保局提醒，整理時應做好個人防護措施，包括戴口罩及手套等，以防止逸散的石棉粉塵造成危害。