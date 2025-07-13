嘉縣災後弱勢恐斷糧 物資銀行緊急支援籲各界捐助

颱風丹娜絲影響嘉縣許多獨居長者、弱勢家庭恐斷糧，社會局啟動災害應變，透過社工、鄉鎮市公所關懷訪視，結合「嘉義縣物資銀行」提供緊急生活支援，籲各界伸援手。

嘉義縣社會局今天發布新聞稿表示，此次風災期間，物資銀行預先備妥「即時物資箱」，並調度嬰幼兒與成人紙尿褲等基本物資；物資箱內容包含泡麵、罐頭、保久乳、調理包等日常食品，由社工或公所人員親送至有急需家庭。社會局已結合物資銀行發送120箱物資，即時協助災後弱勢家庭穩定生活。

經營「嘉義縣物資銀行」的嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正指出，近年因物價上漲與社會捐贈減少，物資庫存日益吃緊，特別是麵條、罐頭、營養品及嬰兒紙尿褲等物資需求殷切；呼籲各界持續伸出援手，若有意捐贈或指定用於災害救助，請洽聯合協會電話05-3622123轉20。

社會局長張翠瑤表示，感謝民間長期支持物資銀行，縣府將持續強化公私協力機制，提升災後應變效能，期盼更多善心人士加入行列，攜手協助弱勢家庭早日恢復正常生活。