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遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

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遊子返鄉自救！台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南七股西寮里，颱風當晚海水倒灌，全村落因淹水差點被滅村，停水停電將6、7天，加上前幾天還在下雨，居民根本無法整理，這兩天天氣放晴，受災戶也加緊腳步善後。記者萬于甄／攝影
丹娜絲颱風重創台南七股西寮里，颱風當晚海水倒灌，全村落因淹水差點被滅村，停水停電將6、7天，加上前幾天還在下雨，居民根本無法整理，這兩天天氣放晴，受災戶也加緊腳步善後。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風風災後邁入第7天，其中受重創的七股西寮里村落迄今仍滿目瘡痍，各界善心資源近期才不斷湧入幫助；有受災戶還原颱風當天的情況，因當下真的無法聯絡到任何人，找里長、里長也自顧不暇，只能靠外出遊子一起返鄉自救。

七股西寮里因海上沙洲出現缺口，導致颱風當晚海水倒灌，全村落因淹水差點被滅村，且停水停電將6、7天，前幾天還在下雨，居民根本無法整理，因此白天仰賴物資、食物飽腹，晚上就早早睡，期待天氣放晴趕緊整理家園。

受災戶說，颱風當天晚上10點多開始聯繫，卻無法聯繫上任何人，直到12點多總算找到里長，里長家也是淹水淹很高，隨後一切就失聯斷訊，當下知道事態嚴重，隨即求救市政府，但電話怎麼打都無法打通，心急如焚等到白天，趕緊返回西寮里幫忙。

她提到，第一天回到村落，看到村落的災情慘重，趕緊想利用網絡聯繫村內外出遊子返鄉自救，但這幾天村落沒水沒電沒網路，大家只能一大早到村落整理，晚上再回到市區把訊息發送出去，也漸漸有一些物資、人力進來。

受災戶表示，網路力量真的很強大，聚集許多善心人士，但第一時間發送村落慘況時，也遭受不少酸民質疑說，「不要騙我們、台灣不會有這種事情」、「不要拿大陸、越南照片來騙」，真的是很無奈，因此居民只好自救，請空拍業者紀錄村落慘況，才把消息成功曝光給社會大眾。

另外，有停電5、6天學甲受災戶說，停電的時候真的彷彿回到原始人的生活，颱風那幾天家中屋頂破掉也找不到人修繕，沒電通訊不通，真的是求助無門，晚上都只能點蠟燭度過，因為手電筒都被搶光，即便有手電筒，很多也需要充電，撐個1、2天就沒電了。

受災戶也提到，當下好不容易找到一些網路訊號，上網求助發問何時能夠復電，卻被一堆酸民酸言酸語，真的是很委屈，大家也沒有責怪台電工作人員，只是想知道何時可以復電，卻要被攻擊，真的是「未經他人苦，莫勸他人善」。

針對停電的部分，台電台南區處表示，截至今下午1點，尚餘1757戶供電受影響，以七股、佳里及將軍等區為主，搶修已進入最後階段，剩餘停電戶分散在各鄰里鄉間，已採配合里長通報、帶路的家戶搶修階段，感謝民眾耐心等待與支持，會持續加速為民眾送電。

丹娜絲颱風重創台南七股西寮里，且颱風當晚海水倒灌，全村落因淹水差點被滅村，停水停電將6、7天，加上前幾天還在下雨，居民根本無法整理。記者萬于甄／攝影
丹娜絲颱風重創台南七股西寮里，且颱風當晚海水倒灌，全村落因淹水差點被滅村，停水停電將6、7天，加上前幾天還在下雨，居民根本無法整理。記者萬于甄／攝影

空拍 淹水 台南 受災戶 丹娜絲颱風

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