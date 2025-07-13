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黃偉哲勘災要求強化通訊拚復建 助火鶴花農度難關

中央社／ 台南13日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南多處災情，市長黃偉哲今天前往七股區與下營區關心復原作業，除要求加強通訊品質以利提升重建效率，並指示農業局協助火鶴花產地農民度難關。

黃偉哲上午在七股區西寮里勘災時，有民眾反映部分地勢低漥地區手機訊號品質不佳，影響聯繫及救援調度效率，黃偉哲指示相關單位儘速暸解通訊設備運作情況，要求確保災後聯繫順暢，讓重建工作有效推進。

黃偉哲隨後轉往下營區了解火鶴花產業受損情形，台灣火鶴花產業發展協會理事長顏豐生向黃偉哲表示，目前最大需求為廢棄物清運，建議市府跨局處統整災損區域清理流程，而火鶴花溫室從受損到恢復生產，至少需3年時間，希望市府在補助及重建貸款方面協助產業度過難關。

台南市政府提供資料指出，台南火鶴花生產面積約53公頃，為全國最大產區，目前回報災損面積約28公頃，另有部分農戶尚待調查，實際受損可能更嚴重。

黃偉哲表示，火鶴花產業是台南重要特色農業，市府將全力協助農民復原。

台南市農業局強調，針對農損補助金額與低利貸款還款期限，將積極向中央爭取更多支持，減輕農民負擔。

黃偉哲說，市府團隊會盡全力幫助每一個災區角落，並將與中央緊密合作，協助所有受災地區與產業儘早重建、重回正軌。

丹娜絲颱風

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