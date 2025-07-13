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颱風及豪雨農損逾25億元 台南最重、香蕉最傷

中央社／ 台北13日電

農業部今天更新颱風丹娜絲及豪雨事件農損報告。截至今天上午11時，總損失金額逾新台幣25.5億元，以台南逾9億元、嘉義近7億元最多；農作物以香蕉損失2.2億元最多，其次是文旦柚、番石榴等。

農業部今天發布颱風丹娜絲及0708豪雨農業災情報告，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至13日上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計25億5489萬元 。

縣市受損情形部分，以台南市損失9億3137萬元（占36%）、嘉義縣損失6億9558萬元（占27%）、雲林縣損失4億2100萬元（占16%）、彰化縣損失2億6744萬元（占10%）、高雄市損失1億646萬元（占4%）及屏東縣損失1億365萬元（占4%）較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額17億7150萬元（含養蜂損失335萬元），農作物被害面積1萬8467公頃，損害程度37%，換算無收穫面積6882公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2120公頃，損害程度32%，換算無收穫面積684公頃，損失金額2億2906萬元；其次為文旦柚2億1295萬元、番石榴1億5904萬元、竹筍1億4407萬元及柳橙1億2483萬元等。

畜產損失估計損失金額3463萬元，受損畜禽主要為雞44.5萬隻，受損金額3179萬元，其次為豬、鵝及鴨等；漁產損失估計損失金額2億5151萬元，受損漁產主要為牡蠣；林產損失估計損失金額總計5338萬元，受損林產主要為森林副產物竹筍。

民間設施損失估計損失金額4億4387萬元。 其中包含農業設施估計損失金額8698萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額2億4169萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施估計損失金額1億1520萬元，主要為漁船毀損。

丹娜絲颱風

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