台電員工搶修復電 見丈夫泡水搶修照 妻心疼：已7天沒回家

丹娜絲颱風肆虐南台灣，強勁風勢橫掃嘉義地區吹折電桿上千支，造成嘉義縣市近24萬停電，連日以來台電搶修下，已恢復超過98%，台電的辛勞大家都看在眼裡，。民進黨立委蔡易餘在臉書發文讓鄉親安心了解復電進度也放上台電員工辛苦工作照，當中有張員工在水中打赤膊搶修畫面，引人動容，不意引來名台電工人妻子留言「這是我老公…已經一星期沒有回家，希望他能早日回家休息」。不少網友看了感謝又心疼。

嘉義地區因風災肆虐造成多處斷電，立委蔡易餘在臉書隨時更新讓鄉親了解復電進度，昨天蔡易餘在臉書表示，接收到許多義竹鄉親的反應，希望台電搶修團隊能從新塭變電所往竿仔寮方向開始立桿推進，這樣竿仔寮的電力會比較快恢復。這個意見非常重視，也立即向台電了解。

但台電許處長和吳經理說明，從新塭走163竿仔寮這一段距離不短，但這中間的斷桿高達43根，而且距離大，拉線起來技術較為困難。相對的，如果走嘉29新路，雖然也是毀損嚴重，但時間粗算還是比較快，也同步可以救起新店、過路仔、竿仔寮等五村，是相對比較正確的選擇，等都復電了再回過頭來處理163線。

請所有竿仔寮的鄉親放心，絕對沒有人會忘記這裡。每一個決策，都是為了讓大家能盡早脫離黑暗、恢復正常生活。服務團隊會持續在第一線緊盯搶修進度，並隨時向台電反映鄉親的需求。

蔡易餘還放上幾張台電搶修人員照片說明，「如果走163線都要像照片這樣，下到排水溝去把倒掉的電線桿扶起，修復較為困難」。

網友都能體諒台電人員的辛勞，有名網友上來留言，「這位（泡在水中）員工是我老公，他被台電外包桃園通營公司派去嘉義搶修颱風造成停電倒塌的電桿和線路維修。他已經一星期沒有回家了！去嘉義日夜顛倒地搶修停電的電力供應。希望他能早日回家休息」。留言還附上擔憂、哭泣等貼圖，顯現家屬擔心不捨的心情。