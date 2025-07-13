台電員工泡水搶修一週沒回家 妻看照片心疼：我只希望他平安

丹娜絲颱風罕見從台灣海峽一路北上，重創台灣中南部，嘉義作為登陸點更是災情頻傳。近期，立委蔡易餘在臉書上傳台電人員搶修畫面，並表示接獲許多義竹鄉親的反映，盼台電搶修團隊能從新塭變電所出發，朝竿仔寮的方向優先作業，以加速當地的電力恢復，其中一張台電人員泡在水坑裡搶修的照片，有一名女子在留言區表示，圖中員工正是她的丈夫，引發網友熱議。

文中提到，雖然新塭經163線前往竿仔寮的距離不短，但沿途倒塌的電線桿高達43根，加上彼此間格距離大，大幅增加搶修難度。相比之下，嘉29新路段毀損雖同樣嚴重，但搶修效率遠高於163線，並且可同步救起新店、過路仔、竿仔寮等五個村落的電力，蔡易餘並在文末表示，「請所有竿仔寮的鄉親放心，絕對沒有人會忘記我們這裡」。

蔡易餘的貼文中還附上3張搶修照片，圖中一名台電人員頭戴安全帽、赤裸上身，身處水深及背的排水溝中進行搶修。一名自稱是該員工妻子的女網友留言表示，丈夫由外包廠商桃園通盈公司派駐嘉義支援，因搶修工作已經一周沒回家，盼望他能早日平安歸來。

對此，廣大網友也紛紛留言表示感謝，「台電人員已經很辛苦了，大家體諒一下」、「台電維修人員這幾天已經夠辛苦了」、｢感謝台電與外包搶修人員」、「辛苦的台電技術人員，令人敬佩」。