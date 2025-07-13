屏東佳冬浮台漂澎湖 旭東將挨罰

旭東環保科技在屏東佳冬外海設置的離岸太陽光電系統受丹娜絲颱風重創，浮台散落漂流至屏東、高雄沿岸，甚至橫跨台澎海峽在澎湖湖西鄉林投沙灘現蹤，居民看了非常驚訝。

澎湖林投沙灘日前出現一座疑似光電系統浮台，因體積龐大，人力無法搬除，居民擔心影響船隻出入安全。林投社區理事長歐萬強指8日下午就發現，第一時間通報澎湖國家風景區管理處，浮台仍滯留沙灘長達5天，澎管處昨天才派員評估如何清運。

這塊浮台來源不明，但型式與旭東公司在屏東設置的光電系統浮台同款，昨獲旭東證實，是被颱風吹散的其中1塊，旭東昨接獲通知後，已請在地廠商協助清理移除，之後再運回台灣。

這次風災，旭東被颱風吹散的離岸光電系統浮台從屏東佳冬塭豐海堤、枋寮、漂到林邊、枋山，高雄林園汕尾漁港，更跨越澎湖水道漂至澎湖縣林投沙灘，令大家好驚訝。

屏東縣政府表示，颱風過後，即要求旭東48小時內清除完畢，期限到9日下午2時，環保局當天巡視，岸邊仍有未清除的浮台結構體，將依違反廢棄物清理法第27條第2條規定，每件最高開罰6千元，按件處罰，當天共開出42件，並通知旭東15日陳述意見，全案預估開罰25萬2千元。

旭東表示，民眾目睹的黑色網格狀物是浮台走道板，非光電板，使用高密度聚乙烯製造，無毒且可回收，由於颱風過後帶來大量雨勢，海象不佳，連兩日無法出海清理，11日放晴後加強巡視，多數已清除完畢。對於縣府預估開罰的結果，公司表示尊重。