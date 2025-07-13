台南市重創 50處文資受損、近2萬樹倒

丹娜絲颱風重創台南市古蹟與歷史建築等文化資產，文資處清查至少50處受損，包括鹽水八角樓等31處市定古蹟與19處歷史建築，加緊研擬修復方案搶修；另，全市公園及道路共倒樹近2萬株，還有逾4千株待清除，部分路段卡到電桿、變電箱，需與台電合作才能移除。

台南市文化資產管理處啟動災後勘查，初步統計共50處古蹟與歷史建築受損，展開勘查修復經費評估，受損文資17處需實地查驗釐清損壞程度，預計明天完成全數勘查。

損壞較明顯如原台南愛國婦人會館、原台南武德殿、原台南山林事務所等，門窗破損、滲水；鹽水國小神社鳥居傾斜、麻豆林家三房祖厝保護鋼棚架受損，疑基座下陷、屋瓦脫落；鹽水八角樓1樓洗石子剝落、2樓木屏堵與窗戶傾倒、屋面瓦片移位損毀；北門出張所與洗滌鹽工廠出現屋瓦大面積移位、垂脊瓦片脫落等。

新上任文資處長陳思瑀說，風災對文資造成一定程度影響，整體損害仍屬可控範圍，查勘後加速彙整各案所需修復經費，提報計畫，提供修繕輔導，盼盡速完成修復作業。

風災樹倒嚴重，統計至昨天傍晚，公園及道路共倒樹近2萬株，已處理逾1萬5千株，還有超過4千株待清除，工務局說，倒塌樹木1萬9千多株，包括公園5千1百多株、行道樹1萬4千6百多株，樹倒數量龐大，市府調度人力機具，優先處理影響交通安全熱點，部分路段涉及電線桿，需台電協同處理。