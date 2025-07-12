快訊

新北新店鐵皮工廠火警濃煙沖天 近百消防員搶救…雙和也聞到燒焦味

台南需要你！南市擴大招募災後重建志工 捲袖助災民

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南災區範圍大災情嚴峻，台南市政府號召志工加入協助災民早日重建家園。圖／台南市政府提供
台南災區範圍大災情嚴峻，台南市政府號召志工加入協助災民早日重建家園。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風重創台南，災後復原工程如火如荼展開。面對大量倒樹與家園清理等艱鉅任務，市府宣布成立「台南市災後重建志工招募平台」，號召年滿15歲以上市民，一同投入協助災區民眾重建生活。

市府表示，目前雖有市府同仁與國軍全力支援，仍難以應付龐大需求，因此開放民眾報名成為志工，深入受災村落，協助環境清理、簡易搬運與空間整理等工作。

志工服務日期為年7月12日（六）至7月20日（日），每日分上午8時30分至12時、下午1時30分至5時兩個時段進行支援。志工須穿著長袖薄外套與完整包覆腳趾的鞋款（如球鞋、雨鞋或膠鞋），避免受傷，並自備飲用水，無須攜帶工具。

志工報名連結：https://gudate.com/view.php?new_sn=3132

台南市義警、義消及民防人員等也齊心投入救災，市警局今天動員自願協勤民力20人，由防治科股長鄭世杰帶隊前往災區協助救災與整理家園工作，義消已有150人投入救災復原，協助範圍包括七股、將軍、學甲、鹽水、後壁、柳營等區。

警察局長林國清指出，此次行動配合七股區公所，協助為嚴重受損住宅加蓋帆布，防範後續風雨侵襲。同時協助受災戶清除門前雜物與廢棄家具，集中移置於指定地點，減輕居民負擔，提升環境整潔與安

民間志工部分，社會局指出，該局核備之災防小隊24隊共724人，其中可支援溪北區域有8個小隊計200人，目前已先動員先紅十字會、社團法人台南市灣港照顧關懷協會、㵾光文化藝術基金會及社團法人台灣青年服務協會等4個災防小隊。

另利用「台南市災後重建志工招募平台」招募到362名志工人力，並依實際需求滾動式調整招募作業運用志工招募平台。

社會局表示，8日開始運用38位志工至台南市瑞復益智中心清潔環境及復原、60位志工至衛福部台南教養院協助災後整理環境、32位志工至後壁區公所提供協助、4位志工至學甲區農會-大灣辦事處協助整理環境。

13日起再動員志工人力120名至七股、東山、白河、安南、新化、新營、官田、鹽水、麻豆、柳營及後壁等13區提供服務。

志工 受災戶 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／颱風重創南台灣 盧秀燕呼籲政府快去救災：停止大罷免

台中拚經濟反惡罷藍白合 盧秀燕喊話賴總統做好4事：停止罷免別亂搞

丹娜絲颱風南部災情嚴重 盧秀燕籲賴清德停止全黨大罷免去救災

北市赴台南救災 李四川臉書發文引台南網友留言：還沒來電

相關新聞

搶救台南風災第6天 台電人員摸黑搶修拚復電「最後一哩路」

受到丹娜絲颱風侵襲，造成台南嚴重電力災損，台電新營區營業處表示，復電率達96.2%，目前剩餘約7257戶待復電，台南區處...

農民質疑20年前人禍釀災 台76高架橋下埔鹽鄉農田逢大雨必淹

台76漢寶草屯線的埔鹽段高架橋下平面道路東側農田，飽受豪大雨淹水之苦多年，丹娜絲颱風豪雨又被淹泡，農民叫苦連天，要求重做...

台南需要你！南市擴大招募災後重建志工 捲袖助災民

丹娜絲颱風重創台南，災後復原工程如火如荼展開。面對大量倒樹與家園清理等艱鉅任務，市府宣布成立「台南市災後重建志工招募平台...

丹娜絲颱風肆虐…台電連日搶修 嘉義市終恢復供電

丹娜絲颱風過境嘉義縣市造成近24萬戶停電，在台電人員不眠不休搶修下，今天傍晚嘉義市回復供電，嘉義縣還有5635戶等待復電...

丹娜絲登陸嘉義災後首周末好天氣 慈濟志工投入嘉南災區復原

丹娜絲颱風登陸嘉義，災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作，...

林俊憲為台南災區募集帆布 更改集散地點向中央要人力

台南市有7000多棟房屋屋頂被丹娜絲颱風吹掀，立委林俊憲募集帆布，並開始為漏雨的房屋鋪上帆布阻擋日曬雨淋。林俊憲今天說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。