台南需要你！南市擴大招募災後重建志工 捲袖助災民

丹娜絲颱風重創台南，災後復原工程如火如荼展開。面對大量倒樹與家園清理等艱鉅任務，市府宣布成立「台南市災後重建志工招募平台」，號召年滿15歲以上市民，一同投入協助災區民眾重建生活。

市府表示，目前雖有市府同仁與國軍全力支援，仍難以應付龐大需求，因此開放民眾報名成為志工，深入受災村落，協助環境清理、簡易搬運與空間整理等工作。

志工服務日期為年7月12日（六）至7月20日（日），每日分上午8時30分至12時、下午1時30分至5時兩個時段進行支援。志工須穿著長袖薄外套與完整包覆腳趾的鞋款（如球鞋、雨鞋或膠鞋），避免受傷，並自備飲用水，無須攜帶工具。

志工報名連結：https://gudate.com/view.php?new_sn=3132

台南市義警、義消及民防人員等也齊心投入救災，市警局今天動員自願協勤民力20人，由防治科股長鄭世杰帶隊前往災區協助救災與整理家園工作，義消已有150人投入救災復原，協助範圍包括七股、將軍、學甲、鹽水、後壁、柳營等區。

警察局長林國清指出，此次行動配合七股區公所，協助為嚴重受損住宅加蓋帆布，防範後續風雨侵襲。同時協助受災戶清除門前雜物與廢棄家具，集中移置於指定地點，減輕居民負擔，提升環境整潔與安

民間志工部分，社會局指出，該局核備之災防小隊24隊共724人，其中可支援溪北區域有8個小隊計200人，目前已先動員先紅十字會、社團法人台南市灣港照顧關懷協會、㵾光文化藝術基金會及社團法人台灣青年服務協會等4個災防小隊。

另利用「台南市災後重建志工招募平台」招募到362名志工人力，並依實際需求滾動式調整招募作業運用志工招募平台。

社會局表示，8日開始運用38位志工至台南市瑞復益智中心清潔環境及復原、60位志工至衛福部台南教養院協助災後整理環境、32位志工至後壁區公所提供協助、4位志工至學甲區農會-大灣辦事處協助整理環境。

13日起再動員志工人力120名至七股、東山、白河、安南、新化、新營、官田、鹽水、麻豆、柳營及後壁等13區提供服務。