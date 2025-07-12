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丹娜絲颱風肆虐…台電連日搶修 嘉義市終恢復供電
丹娜絲颱風過境嘉義縣市造成近24萬戶停電，在台電人員不眠不休搶修下，今天傍晚嘉義市回復供電，嘉義縣還有5635戶等待復電；台電嘉義區處表示，將持續完成最後階段的搶修任務，讓民眾生活早日回歸正軌。
今天知名企業麥當勞特地製作近百份套餐，送抵台電嘉義應變中心，一份份熱騰騰的麥當勞套餐為台電嘉義搶修同仁注入了暖流，慰勞每一名辛苦投入復電工作的第一線人員。
台電嘉義區處表示，颱風帶來的斷桿斷線重創嘉義供電系統，停電所引發的不便與焦慮難以避免，但在風雨中，除了質疑與抱怨，更有無數善意與打氣如潮水湧來。不論是熱食、飲料、物資捐助，還是默默的加油與感謝，都成為撐起搶修士氣的重要力量。
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