丹娜絲颱風肆虐…台電連日搶修 嘉義市終恢復供電

丹娜絲颱風過境嘉義縣市造成近24萬戶停電，在台電人員不眠不休搶修下，今天傍晚嘉義市回復供電，嘉義縣還有5635戶等待復電；台電嘉義區處表示，將持續完成最後階段的搶修任務，讓民眾生活早日回歸正軌。

今天知名企業麥當勞特地製作近百份套餐，送抵台電嘉義應變中心，一份份熱騰騰的麥當勞套餐為台電嘉義搶修同仁注入了暖流，慰勞每一名辛苦投入復電工作的第一線人員。