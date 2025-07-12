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颱風丹娜絲重創麻豆文旦 號召志工撿果清園

中央社／ 台南12日電

颱風丹娜絲重創台南麻豆文旦，初估損失逾8成，果園到處都是落果，市府、公所、農會及國軍紛紛投入撿果及運載，但因人力不足，也號召各地志工協助，已有網紅響應集結行動。

網紅吉雷米在臉書（Facebook）發文號召志工明天上午8時在麻豆太子宮集合，準備入園協助果農撿果，也提醒參加者「請準備好心態：這不是旅遊行程，是體力活，是協助農民的現場作業，媒合後請盡量完成一定時間或成果，也請大家量力而為」。

台南市政府農業局今天告訴中央社記者，颱風丹娜絲6日入境後，麻豆文旦嚴重受創，果園7日已是滿地落果，若不清除，文旦將會腐爛發出異味，也會妨礙後續果園環境的維護。

農業局初估麻豆文旦損失8成至9成，撿果清園最優先，市府、公所及農會紛紛投入，也請國軍協助。農業局表示，目前撿果清除有3個管道，分別是果農自行撿果載走、公所請國軍協助載運、農會設置6個定點協助處理。

但即使相關單位全力動員，人力依舊不足，農會也號召志工協助，農業局表示，文旦落果沒法吃，表皮很快滋生細菌腐壞，更無法做柚皮糖，也不能放在田裡當肥料，否則容易滋生病蟲害，必須儘快移除。

農業局表示，麻豆文旦落果數量太多，果農又多上了年紀，動作不快，若有志工願意協助，可連絡麻豆農會推廣部，盼儘速清理善後。

文旦 志工 丹娜絲颱風

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