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丹娜絲登陸嘉義災後首周末好天氣 慈濟志工投入嘉南災區復原

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供
丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供

丹娜絲颱風登陸嘉義，災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作，各縣市志工網路號召民眾投入，超過700人透過網路報名，投入周休假日及周一嘉南災區清掃，用網路動員力量號召愛心，協助災區重建。

丹娜絲6日深夜登陸嘉縣布袋鎮，重創嘉南地區，今天慈濟慈善志業基金會執行長顏博文、副執行長張宗義、副執行長熊士民及大林慈濟醫院賴寧生、台中慈濟醫院簡守信、三義慈濟中醫醫院長葉家舟、台南慈中師生等人匯聚嘉南，協助災後清掃工作。

慈濟分多條動線清掃及安心家訪，傾聽心聲。布袋有整排民宅屋頂鐵皮被掀起，熊士民、大林慈濟副院長賴俊良來關懷，其中有長者剛動完手術，賴俊良發現其傷口多日泡水裡發炎，提醒用藥及術後護理。另有受災戶說，「房子掀了，人平安就好。」

慈濟志工及年輕人投入嘉縣市校園、妙雲蘭若、彌陀禪寺災後復原。市長黃敏惠說，看到慈濟從各地來嘉義付出，大家很用心，感恩愛的力量凝聚。今天嘉義車站及校園匯聚許多慈濟年輕人清掃，感恩各方力量協助。

「我台北來的」、「我屏東來的」、「我剛從馬來西亞來台工作」，中正大學校園許多志工協助樹木清理，有人負責電鋸，有人搬運，儘管彼此不認識，大家不分彼此、分工協力、歡喜付出。顏博文感謝清掃志工，和中正大學副校長詹盛如、總務長李仁淼一起挽袖搬運。

丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供
丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供
丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供
丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供
丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供
丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供
丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供
丹娜絲登陸嘉義災後首周末，全台慈濟志工、青年志工及慈濟四大志業愛心人士，今天匯聚災區嘉南，投入災後重建與關懷工作。圖／慈濟提供

慈濟 志工 丹娜絲颱風

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