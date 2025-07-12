搶救台南風災第6天 台電人員摸黑搶修拚復電「最後一哩路」

受到丹娜絲颱風侵襲，造成台南嚴重電力災損，台電新營區營業處表示，復電率達96.2%，目前剩餘約7257戶待復電，台南區處轄區（溪南範圍）內尚有七股區1840戶、將軍區795戶、佳里區615戶等共3363戶待復電，復電進度大幅推進，進入搶修最後階段。

丹娜斯颱風電力搶修邁入第6天，大部分主幹線已修復，進入分歧線、支線、變壓器及接戶線的多重修復階段。

台電指出，為加速搶修，已於7月6日中午12時成立緊急應變中心，並立即啟動跨區支援機制，自7月7日起，搶修人力由原本33班212人逐步擴增至89班503人，累計動員來自基隆、北北、北南、北西、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、雲林、鳳山、屏東及宜蘭等13個區處，共計613人（含本處員工與承攬商），投入昇空車61輛、吊臂車52輛及其他工程車輛57輛，全力投入災後復電工作。

目前搶修行動仍持續進行，重裝工班主力負責沿海地區建桿與主幹線修復作業，輕裝工班則巡查分支線路，處理零星事故與民生用電復電。面對「最後一哩路」的挑戰，台電同仁持續日夜奔走，爭取讓每一戶用戶盡快重見光明、協助民眾整理家園。

截至7月11日，新營區處查報電桿倒斷達428支、傾斜302支，斷線累計高達4420檔，開關與變壓器設備損壞239具。其中北門區與學甲區災損最為嚴重。16級超強陣風與豪雨，造成大量路樹傾倒、招牌與鐵皮屋飛落，對配電設施造成大規模破壞，導致長時間停電，嚴重影響民生用電。台電對此深表歉意，並強調已整合所有資源、持續跨區支援，務求儘速恢復穩定供電。

線路課資深羅班長感慨表示，在台電服務35年來，從未遇過如此大規模的電桿傾倒與長時間停電。以往颱風發生時，新營總是支援地區，如今全台弟兄反過來力挺新營，展現台電一家人的團結精神，「兄弟有難，義不容辭，我們都有一個共同目標，守護家戶、點亮每一盞燈。」

營業課沈專員也表示，內勤同仁同樣全力支援災後工作，盡管家中連續5天無電可用，夜間需借住親友家中，但仍堅守崗位、連續7天清晨報到，協助接聽民眾電話、分送便當、統計停電與復電數據等作業，「每一位員工，都是復電路上不可或缺的螺絲釘｣。

在七股、將軍、佳里等地區電桿倒斷數量龐大，搶修進度不如預期。截至今天下午5點為止，台南區處轄區(溪南範圍)內尚有七股區1840戶、將軍區795戶、佳里區615戶等共3363戶待復電。

重裝工班重點在沿海地區建桿作業及電力修復，輕裝工班的主力任務是持續查巡線路，縮短民眾等待復電時間，並加強各區民意代表及行政區首長的即時聯繫，台電在戮力搶通主幹線的同時，也積極規劃應急供電策略，盡可能緩解民眾的生活不便。