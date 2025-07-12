林俊憲為台南災區募集帆布 更改集散地點向中央要人力

台南市有7000多棟房屋屋頂被丹娜絲颱風吹掀，立委林俊憲募集帆布，並開始為漏雨的房屋鋪上帆布阻擋日曬雨淋。林俊憲今天說，鋪帆布的作人力，工量太大，台南現有人力不足，已向中央求援，現調度中。另帆布集散地點也更改，請欲捐贈帆布的民眾送往這些地點。

林俊憲在臉書表示，目前災區帆布需求量很大，而且有實際鋪看板帆布上去的民眾也向他表示，這些廣告帆布材質夠厚，比一般工地帆布更耐用。由於今天天氣放晴，吊車也有空檔，將再拆一些看板的帆布來應急，「既我本來就要減少自己在街頭的看板數量，那就在最派得上用場的時候加緊處理。」

他也說，除了帆布物資外，現在最緊缺的是幫災民鋪帆布的作人力，因工作量實在太大，人力很不足，這部分他已向中央求援，現在正努力調度中。

另，帆布的集散地點已改到離災區較近、運輸方便的地方，請還想要捐贈帆布的朋友把帆布送到這些地方。地點如下：