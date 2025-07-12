快訊

GD還沒唱…粉絲突集體暴動 「天菜男星」現身小巨蛋急躲包廂

去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

國民黨大咖雲集！韓國瑜台中輔選車掃 面對提問反常吐4字

林俊憲為台南災區募集帆布 更改集散地點向中央要人力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市許多房屋屋頂被吹掀，工人為房屋屋頂鋪上帆布。圖／擷取林俊憲臉書畫面
台南市許多房屋屋頂被吹掀，工人為房屋屋頂鋪上帆布。圖／擷取林俊憲臉書畫面

台南市有7000多棟房屋屋頂被丹娜絲颱風吹掀，立委林俊憲募集帆布，並開始為漏雨的房屋鋪上帆布阻擋日曬雨淋。林俊憲今天說，鋪帆布的作人力，工量太大，台南現有人力不足，已向中央求援，現調度中。另帆布集散地點也更改，請欲捐贈帆布的民眾送往這些地點。

林俊憲在臉書表示，目前災區帆布需求量很大，而且有實際鋪看板帆布上去的民眾也向他表示，這些廣告帆布材質夠厚，比一般工地帆布更耐用。由於今天天氣放晴，吊車也有空檔，將再拆一些看板的帆布來應急，「既我本來就要減少自己在街頭的看板數量，那就在最派得上用場的時候加緊處理。」

他也說，除了帆布物資外，現在最緊缺的是幫災民鋪帆布的作人力，因工作量實在太大，人力很不足，這部分他已向中央求援，現在正努力調度中。

另，帆布的集散地點已改到離災區較近、運輸方便的地方，請還想要捐贈帆布的朋友把帆布送到這些地方。地點如下：

1.新營太子宮（新營區新太路與太子路口）

2.林俊憲新營總部（新營區民治路161-1號）

3.柳營農會（柳營區柳營路二段99號）

林俊憲 丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲重創台南「毀滅性傷害」 林俊憲喊話：真的需要國家幫忙

林俊憲減少街頭看板量 帆布送災區覆蓋屋頂遮雨

林俊憲：南部災情慘重 將起草「災後重建特別條例」

賴總統勘災照「一圖各表」林俊憲巧妙擋住她臉 陳亭妃沒讓他入鏡

相關新聞

農民質疑20年前人禍釀災 台76高架橋下埔鹽鄉農田逢大雨必淹

台76漢寶草屯線的埔鹽段高架橋下平面道路東側農田，飽受豪大雨淹水之苦多年，丹娜絲颱風豪雨又被淹泡，農民叫苦連天，要求重做...

影／金門豪雨207毫米又創紀錄 民眾批工程泥沙堵排水釀災

金門縣受到低壓帶影響，連日降下驚人豪雨，中央氣象署已連續兩日針對金門發布大雨特報；根據氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，金門...

丹娜絲登陸嘉義釀災 修繕業者爆單搶修意外發「風災財」

1958年有氣象紀錄以來，首次登陸嘉義丹娜絲颱風，強風豪雨造成慘重災情，災後1周還未復原，許多民宅商家鐵皮屋頂、水塔、玻...

林俊憲為台南災區募集帆布 更改集散地點向中央要人力

台南市有7000多棟房屋屋頂被丹娜絲颱風吹掀，立委林俊憲募集帆布，並開始為漏雨的房屋鋪上帆布阻擋日曬雨淋。林俊憲今天說，...

48小時內沒清完光電浮台 屏縣環保局：旭東陳述意見後預計開罰42件

旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後浮台散落飄浮沿岸，甚至還漂到澎湖縣沙灘。屏東縣...

我們都是一家人！ 台南義消、民防馳往災區投身災區復原

受丹娜絲颱風及連日豪雨影響，台南七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁6個行政區受創嚴重，造成多處民宅及公共設施損毀。台南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。