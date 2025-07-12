我們都是一家人！ 台南義消、民防馳往災區投身災區復原

受丹娜絲颱風及連日豪雨影響，台南七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁6個行政區受創嚴重，造成多處民宅及公共設施損毀。台南市消防局緊急動員超過150名義消人員於第一時間深入災區，台南市警局下午也動員自願協勤民力共20人前往七股災區，投入災區復原工作。

市警局下午1時啟動支援機制，動員自願協勤民力共20人，包含義警及民防人員，由防治科股長鄭世杰親自帶隊，前往災區協助救災與整理家園工作。

此次行動配合七股區公所統籌規畫，現場由民政課課長蔡榮宗負責調度，協勤人力分成兩組，分別投入大寮、後港及城內等受災社區，為嚴重受損住宅加蓋帆布，防範後續風雨侵襲；同時協助受災戶清除門前雜物與廢棄家具，集中移置指定地點，減輕居民負擔。

民防副大隊長黃建東親赴現場，慰勞前線協勤人員，表達誠摯感謝，並提醒義警、民防弟兄在協助他人之餘，務必注意自身安全。

此外，消防局緊急動員台南義勇消防隊，超過150名義消人員於第一時間深入災區這次此次行動義消人員不畏天氣與艱難地形，汗流浹背地穿梭於倒塌建築與泥濘巷道之中。

「我們都是一家人」台南義消挺身而出，不辭勞苦地協助進行瓦礫清除、帆布搭設、家園整理、物資搬運與心理關懷等任務。他們一雙雙手，不只撐起重建的希望，更緊緊握住災民的心。

消防局長李明峯表示，我們的義勇消防隊員是這座城市最堅強的力量之一；面對災難，他們無畏艱難、挺身而出。他說，義消的付出不只是救災，更是為受災戶心靈注入安定與希望。