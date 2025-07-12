救災不分南北 蔣萬安發IG限動：北市府南下支援台南
颱風丹娜絲重創台南，台北市長蔣萬安今發IG限動，北市府南下支援台南市區復舊作業。蔣萬安說，救災不分南北，台北馳援台南，只要有需要，台北一定到，15噸貨卡5輛，11位環保英雄，今天下午已經抵達現場支援。
蔣萬安也說，謝謝前往嘉義、台南第一線奮戰的「台北隊」夥伴，辛苦了。另外，北市災防辦指出，為協助嘉義市加速丹娜絲颱風災後復原作業，北市工務局水利處自7月8日至7月11日，派遣人力及多項機具支援嘉義市西區災區災後復原工作。
支援期間共動員人員316人次，並調派鏈鋸42台、山貓6輛、吊車（含吊卡車）4台、抓斗車5台、怪手7台及其他車輛20台，協助完成世賢路二段與友忠路綠帶清理、障礙物移除及道路搶通等作業。
災防辦表示，支援工作由北市工務局水利處科長羅木榮帶隊指揮，並於每日晚間召開工作會報，調整翌日作業計畫，以確保災後處置任務迅速且有序推進。經過4日密集作業，主要路段已完成初步清理，並於7月12日由圓滿達成支援任務返回台北。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言