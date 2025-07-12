搶修嘉義風災復電 台電：剩1萬餘戶待復電

丹娜絲颱風過境過嘉義縣市造成近24萬戶停電，在台電人員不眠不休搶修下，今天下午剩1萬餘戶待復電；台電表示，將持續完成最後階段的搶修任務，讓民眾生活早日回歸正軌。

台電嘉義區處表示，台電沿海地區松梅巡修課通訊不良，導致搶修指揮與民眾聯繫困難，在立委蔡易餘協助聯絡中華電信與遠傳電信，於巡修站旁架設強波器，強化通訊穩定性，提升搶修調度效率。

為協助重型工程車輛順利進場，蔡易餘也整合台電油壓剪工程車與民間拖吊資源，協調相關公務機關，連夜清除道路障礙，排除影響搶修進度的因素。