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搶修嘉義風災復電 台電：剩1萬餘戶待復電

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義風災台電搶修進入關鍵時刻，有1萬餘戶尚待復電，台電將持續堅守崗位，完成最後階段的搶修任務。圖／台電嘉義區處提供
嘉義風災台電搶修進入關鍵時刻，有1萬餘戶尚待復電，台電將持續堅守崗位，完成最後階段的搶修任務。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲颱風過境過嘉義縣市造成近24萬戶停電，在台電人員不眠不休搶修下，今天下午剩1萬餘戶待復電；台電表示，將持續完成最後階段的搶修任務，讓民眾生活早日回歸正軌。

台電嘉義區處表示，台電沿海地區松梅巡修課通訊不良，導致搶修指揮與民眾聯繫困難，在立委蔡易餘協助聯絡中華電信與遠傳電信，於巡修站旁架設強波器，強化通訊穩定性，提升搶修調度效率。

為協助重型工程車輛順利進場，蔡易餘也整合台電油壓剪工程車與民間拖吊資源，協調相關公務機關，連夜清除道路障礙，排除影響搶修進度的因素。

嘉義區處表示，災後搶修進入關鍵時刻，感謝全台各地支援人員冒雨投入、晝夜不停，展現「同島一命、同心搶修」的決心與行動力。今天下午2時統計仍有1萬567戶尚待復電，台電將持續堅守崗位，以高效率與謹慎態度，完成最後階段的搶修任務。

嘉義風災台電搶修進入關鍵時刻，今天下午統計有1萬餘戶尚待復電，台電將持續堅守崗位，完成最後階段的搶修任務。圖／台電嘉義區處提供
嘉義風災台電搶修進入關鍵時刻，今天下午統計有1萬餘戶尚待復電，台電將持續堅守崗位，完成最後階段的搶修任務。圖／台電嘉義區處提供
嘉義風災台電搶修進入關鍵時刻，台電將持續完成最後階段的搶修任務。圖／台電嘉義區處提供
嘉義風災台電搶修進入關鍵時刻，台電將持續完成最後階段的搶修任務。圖／台電嘉義區處提供

台電 丹娜絲颱風

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