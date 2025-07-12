餐車老闆感念嘉義人情味 現做300份漢堡慰勞救災英雄

颱風丹娜絲侵襲重創中南部地區，嘉義多處傳出災情，第一線的搶修人員、台電、警消等...無懼風雨、日夜奮戰，為民眾爭取最快的復原時間；來自屏東環島漢保餐車團隊為表達深切感謝與慰勞，與市議員陳家平、嘉義知名醬油業者林馬可準備300份漢堡、醬油為辛苦的第一線救災人員送上溫暖餐點與敬意。

「哇唬漢堡」陳韋強說，6年前團隊開始從屏東出發環島餐車賣漢堡，每次到嘉義特別感到有人情味，有市民看到天氣熱買飲料過來，他有次被熱油燙傷，民眾立刻拿燙傷藥過來包紮，很暖心；這次看到嘉義風災受創這麼嚴重，團隊成員都很關心，都想要來嘉義看能不能幫上什麼忙，於是聯合嘉義在地品牌「馬可家」與「野赤燒肉」的林馬可，準備300份手作漢堡與「武雄丸大豆醬油」，將溫暖與美味注入每一份慰問之中。

議員陳家平說，強哥漢堡團隊一直在做公益，這次風災後，團隊表示有感嘉義人的人情味，對於警、消、台電等救災人員的辛勞要致上慰勞感謝之意。面對災害，他們總是第一時間站出來保護市民安全，這一份漢堡不只是食物，更代表全體市民的感謝與敬意。

陳韋強表示，前幾天還來嘉義賣漢堡，沒想到離開的隔天嘉義遭受到颱風的災害，災情嚴重。每次到嘉義，嘉義鄉親都超級疼惜阿強團隊，怕口渴、挨餓，準備很多東西給團隊，每一次都把漢堡搶購一空，為感謝嘉義鄉親長期照顧阿強團隊。他說，「雖然我是屏東人，但全台灣是一家人。這次能到嘉義，為我們的英雄們做點小事，是我最真心的榮幸。」

他表示，盼望透過這場充滿人情味的慰問行動，讓防災英雄們感受到社會溫暖，也喚起更多民眾對第一線人員的關懷與支持。